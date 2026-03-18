Avec cette nouvelle i3, BMW s’attaque enfin au problème des longs trajets

BMW change totalement de cap avec sa nouvelle i3. Fini la petite citadine, place à une berline électrique ambitieuse pour rivaliser avec Tesla. Autonomie élevée, recharge rapide et nouvelles technologies sont au cœur de cette transformation.

Depuis plusieurs années, les constructeurs cherchent à améliorer l’autonomie sans sacrifier les performances. BMW prépare ce virage depuis longtemps avec une version électrique de sa célèbre Série 3. Ce modèle stratégique doit permettre à la marque de s’imposer face à une concurrence de plus en plus agressive sur ce segment.

Dès octobre 2025, plusieurs informations montraient que cette future i3 allait marquer une rupture. BMW préparait une berline dérivée du concept Vision Neue Klasse, présenté comme la base de sa nouvelle génération électrique. Ce prototype annonçait déjà une voiture plus aérodynamique, une architecture 800 volts et un habitacle recentré sur les écrans. La marque visait une autonomie proche des 800 km, avec une recharge beaucoup plus rapide que sur ses anciens modèles.

La BMW i3 50 xDrive dépasse les 700 km d’autonomie et adopte la recharge ultra rapide à 400 kW

La nouvelle BMW i3 est désormais officielle et confirme ces ambitions. La version de lancement, baptisée i3 50 xDrive, cette dernière annonce 700 km d’autonomie. Cela place la berline au-dessus de plusieurs modèles concurrents, y compris certaines Tesla. Cette performance repose sur une nouvelle génération de batteries plus légères et mieux intégrées dans la structure du véhicule.

La voiture adopte une architecture 800 volts qui permet une recharge ultra rapide. Elle peut accepter jusqu’à 400 kW sur une borne compatible. Concrètement, cela pourrait permettre de récupérer une grande partie de l’autonomie en moins de 25 minutes. Le système ajuste aussi automatiquement la température de la batterie pour optimiser la recharge. Cette combinaison vise à rendre les longs trajets plus simples et plus rapides.

BMW introduit également plusieurs innovations techniques. La batterie utilise une conception dite cell-to-pack, qui améliore la densité énergétique. Le véhicule propose aussi la recharge bidirectionnelle, capable d’alimenter des appareils ou même une habitation. À bord, un grand écran central de 17,9 pouces et un affichage panoramique complètent l’ensemble. La production doit débuter en août 2026 en Allemagne, avec des livraisons prévues dans la foulée.