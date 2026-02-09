La Tesla Model 3 peut rouler 900 km en une seule charge dans ces conditions bien précises

Une Tesla Model 3 a réussi à dépasser largement son autonomie annoncée. Le véhicule a parcouru 900 km sans recharge, mais dans un contexte très particulier. Pour reproduire cette performance, mieux vaut bien choisir sa route.

L’autonomie réelle des voitures électriques fait l’objet de nombreux tests. La Tesla Model 3, en particulier, est souvent utilisée dans des expériences visant à repousser les limites de ses capacités. Récemment, une vidéo virale avait montré qu’il était possible de parcourir encore 50 km après avoir atteint 0 % de batterie. Ces essais extrêmes attirent l’attention, car ils permettent de mieux comprendre jusqu’où un véhicule peut aller dans des conditions optimales.

Depuis fin 2025, la Model 3 a reçu un restylage important. Elle profite désormais de batteries à plus forte densité, ce qui augmente significativement son autonomie sur toutes les versions. La déclinaison Grande Autonomie Propulsion peut ainsi atteindre 750 km selon le cycle WLTP. Tesla a également revu certains choix ergonomiques, comme le retour d’un levier de clignotants classique, très attendu par les conducteurs. C’est cette version optimisée qui a servi de base au test dont il est question aujourd’hui.

Sa Tesla Model 3 Grande Autonomie a parcouru 900 km à vitesse constante sur une seule charge

Le test met en scène la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion, dans une configuration pensée pour maximiser la distance parcourue. Réalisé en Thaïlande par Bjørn Nyland, spécialiste des essais longue distance, il démontre qu’il est possible d’atteindre 909 km avec une seule charge, soit 21 % de plus que l’autonomie WLTP annoncée. Pour parvenir à ce résultat, le conducteur a maintenu une vitesse constante entre 77 et 80 km/h, en suivant un itinéraire plat autour de Bangkok.

Les conditions météo étaient favorables, avec une température stable entre 27 et 29°C, et le test s’est déroulé un dimanche afin de bénéficier d’un trafic fluide sur de longues portions d’autoroute. À la fin du trajet, l’ordinateur de bord affichait 0 % de batterie, mais le compteur totalisait bien 909 km parcourus, avec une efficacité moyenne remarquable de 8,55 kWh/100 km. Pour aller aussi loin, aucune climatisation ni chauffage n’a été utilisé, et l’accélération a été maintenue au strict minimum.

Ce test montre qu’il est possible de dépasser largement l’autonomie officielle d’un véhicule électrique, à condition de réunir toutes les variables favorables. En conduite normale, avec des arrêts fréquents, des variations de vitesse et des conditions météo plus rudes, ces chiffres restent inaccessibles. Mais ils illustrent le potentiel d’efficacité des dernières Tesla, et confirment les progrès réalisés depuis le restylage de la Model 3.