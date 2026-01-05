Rouler en diesel coûte bien plus cher qu’en électrique, cette étude met tout le monde d’accord

Un comparatif entre une Tesla Model 3 et une BMW Série 3 diesel vient de dévoiler l’écart réel de coût à l’usage. Sur 400 000 kilomètres, les résultats remettent en cause bien des idées reçues sur l’électrique.

La voiture électrique continue de diviser, malgré une adoption en hausse en Europe. Certains automobilistes restent convaincus que l’électrique coûte trop cher sur le long terme. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Les comparatifs sérieux sont encore rares, mais quand ils existent, les résultats sont souvent sans appel.

C’est justement ce que montre une nouvelle étude menée par EV Clinic. Le spécialiste a comparé une Tesla Model 3 à une BMW Série 3 diesel sur une durée d’usage équivalente à 400 000 kilomètres. L’étude visait à calculer le coût total d’utilisation, entretien compris, dans des conditions strictes et équitables. Même dans un scénario volontairement défavorable à l’électrique, le verdict reste sans appel.

La Tesla Model 3 coûte près de 60 000 € de moins que la BMW Série 3 sur 400 000 km

Selon l'étude, le coût global d’utilisation d’une Tesla Model 3 atteint environ 34 000 euros pour 400 000 kilomètres. Ce montant inclut l’électricité, l’entretien courant et même un remplacement complet de la batterie, des moteurs et du système de climatisation. En comparaison, la BMW Série 3 diesel cumule plus de 90 000 euros de dépenses sur la même distance. Le poste le plus coûteux reste le carburant, estimé entre 42 000 et 52 000 euros selon les conditions. À cela s’ajoutent les réparations liées au turbo, au différentiel, à la vanne EGR ou encore à la boîte de vitesses.

L’écart final approche les 60 000 euros. Et ce, même dans un scénario où l’électrique serait chargée uniquement sur des bornes rapides, avec un coût d’environ 540 heures passées à recharger. En réalité, plus de 60 % des conducteurs peuvent brancher leur voiture chez eux, ce qui élimine ce temps et réduit encore les frais.

Cette conclusion rejoint les constats réalisés lors d’un road trip européen de 4600 km en 2025. À l’époque, une Audi A6 e-tron avait parcouru l’Europe centrale pour un coût total de recharge compris entre 265 et 536 euros. Une somme bien inférieure à celle d’un véhicule essence ou diesel sur la même distance. Plus le kilométrage augmente, plus l’avantage financier de l’électrique se confirme. Et contrairement aux idées reçues, même un remplacement de batterie n’annule pas l’écart de coût.