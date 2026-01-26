Ce classement révèle les meilleures voitures électriques familiales face au froid

Les chiffres officiels s’effondrent face au froid. En Allemagne, 14 voitures électriques familiales affrontent un test hivernal extrême. Une seule parvient à se démarquer nettement des autres.

Les voitures électriques sont de plus en plus présentes sur les routes, y compris chez les familles. Mais leur autonomie réelle continue de poser question, surtout en hiver. Lorsqu’il fait froid, les performances affichées par les constructeurs s’effondrent souvent. Un nouveau test, réalisé en Allemagne, permet d’y voir plus clair. Il s’intéresse aux modèles censés parcourir plus de 500 km selon la norme WLTP. Et les résultats sont loin d’être flatteurs.

Le test a été mené par l’ADAC, le principal automobile club allemand. Quatorze modèles électriques familiaux ont été réunis pour un trajet simulé de 582 km entre Munich et Berlin. La température ambiante était fixée à zéro degré. La vitesse est restée stabilisée à 130 km/h pendant tout le test. L’ensemble s’est déroulé dans un environnement contrôlé afin de garantir des conditions identiques pour tous les modèles. Tous les véhicules ont roulé jusqu’à ne plus pouvoir maintenir la vitesse imposée. Ils ont ensuite été rechargés pendant 20 minutes, sur une borne de 300 kW.

L’Audi A6 e-tron domine le test hivernal des familiales électriques

Ce test hivernal simulé en laboratoire visait à comparer l’autonomie réelle, la consommation et la vitesse de recharge de 14 voitures électriques familiales sur un trajet autoroutier de 580 km à 0 degré. Parmi tous les modèles testés, un seul a vraiment tiré son épingle du jeu. L’Audi A6 Avant e-tron Performance arrive en tête avec une autonomie réelle de 441 km contre 625 km annoncés en WLTP. Elle se distingue aussi par sa recharge express puisqu’en seulement 20 minutes, elle récupère 300 km d’autonomie, un record dans ce test. Le Tesla Model Y s’impose comme la plus sobre avec une consommation de 22,2 kWh par 100 km. Mais malgré ses 533 km théoriques en WLTP, elle n’en a parcouru que 406 km dans ces conditions, et son temps de recharge l’empêche de rivaliser sur la distance.

Voici le classement des voitures électriques familiales face au froid :

Audi A6 Avant e-tron — WLTP ~600 km / Réel 441 km

Tesla Model Y AWD — WLTP ~533 km / Réel 406 km

Volkswagen ID.7 Tourer — WLTP ~620 km / Réel 360 km

Smart #5 — WLTP ~500 km / Réel 361 km

Polestar 4 — WLTP ~580 km / Réel 369 km

Hyundai Ioniq 5 (84 kWh) — WLTP ~507 km / Réel 325 km

BMW i5 Touring — WLTP ~560 km / Réel 351 km

Kia EV6 (84 kWh) — WLTP ~528 km / Réel 311 km

Porsche Macan — WLTP ~500 km / Réel 332 km

Skoda Elroq — WLTP ~500 km / Réel 315 km

Mercedes EQE SUV — WLTP ~550 km / Réel 331 km

Opel Grandland Electric — WLTP ~520 km / Réel 332 km

Volvo EX90 — WLTP ~580 km / Réel 360 km

BYD Sealion 7 — WLTP ~520 km / Réel 293 km

D’autres véhicules s’en sortent honorablement. La Volkswagen ID.7 Tourer affiche 360 km réels pour 621 km promis. La Smart 5 impressionne avec une recharge rapide, mais sa consommation élevée de 28,9 kWh par 100 km la pénalise. À l’inverse, plusieurs modèles déçoivent nettement. Le BYD Sealion 7 ferme la marche avec seulement 293 km d’autonomie réelle, bien loin des 520 km annoncés. Le Volvo EX90 atteint 360 km au lieu des 600 espérés. Le Mercedes EQE SUV se limite à 331 km alors qu’il affiche 596 km sur le papier. Ce test met montre de fortes disparités entre les promesses des fiches techniques et les performances concrètes en hiver.