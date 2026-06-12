Ce souffle apocalyptique éteint des galaxies en un clin d’œil à l’échelle cosmique

Certaines galaxies cessent de former des étoiles bien trop tôt dans l'histoire du cosmos. Ce mystère résiste aux astronomes depuis des années. Un phénomène d'une puissance redoutable vient enfin d'être pris sur le fait.

Depuis sa mise en service, le télescope spatial James Webb ne cesse de bousculer nos certitudes sur l'univers. Ses instruments infrarouges plongent au plus profond du cosmos pour observer les premiers âges des galaxies. Ce dernier avait déjà livré des réponses inattendues sur la formation des planètes géantes. Chaque cliché repousse un peu plus les limites de ce que les scientifiques pensaient savoir.

Récemment, le même observatoire a encore surpris les chercheurs avec une trouvaille inédite sur une comète venue d'un autre système. Cette fois, les astronomes se sont penchés sur une énigme bien plus ancienne. Pourquoi tant de galaxies massives de l'univers primitif semblent mortes trop tôt. Leurs nouvelles observations révèlent un coupable que personne n'avait encore vu directement.

Le télescope spatial James Webb a surpris un vent capable de tuer une galaxie entière

Le télescope spatial James Webb vient de capter un véritable tueur de galaxies. L'étude paraît dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les chercheurs y décrivent un vent d'une violence extrême. Ce flux de gaz à grande vitesse arrache à un astre la matière nécessaire pour fabriquer de nouvelles étoiles. Les scientifiques ont combiné ses données avec celles du réseau d'antennes ALMA. Ensemble, ces instruments ont observé CRISTAL-02 telle que cette galaxie apparaissait un milliard d'années après le Big Bang.

À cette époque, CRISTAL-02 traversait une phase de croissance effrénée. Elle fabriquait des astres environ deux fois plus vite que ses semblables du même âge. Rebecca Davies, autrice principale de l'étude à l'université Swinburne de Melbourne, décrit un souffle redoutable. Le vent éjecte la matière deux fois plus vite que l'astre ne produit ses étoiles. À ce rythme, l'ensemble pourrait s'éteindre en moins de cinquante millions d'années. Ce monstre n'est d'ailleurs pas seul, puisqu'il résulte de plusieurs ensembles en pleine fusion. Ces collisions concentrent le gaz vers les centres et déclenchent de violentes explosions stellaires. Le mécanisme expliquerait enfin pourquoi tant de géantes de l'univers jeune vivent vite et meurent jeunes.