Votre bracelet Whoop peut détecter quel collègue de travail vous stresse le plus

Le détenteur d'un bracelet Whoop a mis au point outil permettant de classer ses collègues de plus stressant au moins stressant pour lui. Une expérience amusante qui montre les possibilités de tels appareils.

Si vous travaillez entouré de collègues de travail, vous avez forcément constaté qu'avec certains, vous étiez plus stressé qu'avec d'autres. Un responsable exigeant qui ne mâche pas ses mots, un comptable qui s'adresse à vous uniquement quand il a une mauvaise nouvelle à vous annoncer… Ce genre de catégorisation subjective, tout le monde le fait plus ou moins consciemment. Pankaj Tanwar, lui, a voulu y mettre un peu d'ordre et de rationalité.

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Détenteur d'un bracelet Whoop, ce nouveau genre de bracelet connecté sans écran comme le Fitbit Air de Google, l'internaute a d'abord procédé à un peu d'ingénierie inversée pour accéder à la mesure du rythme cardiaque minute par minute. Par défaut, le Whoop ne le permet pas. Ensuite, il a créé un programme qui lie son calendrier professionnel et cette mesure. Plus la présence de tel ou tel collègue fait augmenter son rythme cardiaque, plus il peut être considéré comme stressant.

Un bracelet Whoop pour détecter le niveau de stress engendré par ses collègues

Pankaj Tanwar s'est servi de l'IA Claude Fable pour coder son outil. Il obtient au final un classement, sachant qu'au-delà des personnes stressantes, d'autres sont neutres et certaines ont même un effet apaisant avec un ralentissement de la fréquence cardiaque. Gardons cependant en tête qu'il s'agit surtout d'une expérience amusante. Si vous devez grimper 6 étages à pied juste avant d'arriver à la salle de réunion, il y a de fortes chances que votre cœur soit déjà en train de battre plus vite, indépendamment de qui est présent.

i hooked my whoop to my work calendar to find which coworker gives me the most stress 🚨 thanks to fable, I reverse engineered whoop to pull per minute heart rate. nd matched spikes with cal events and attendees I now have a leaderboard and I think about it daily. few info… pic.twitter.com/x1jdkW8JdZ — Pankaj (@the2ndfloorguy) June 10, 2026

C'est tout de même la démonstration des possibilités offertes par ce genre d'accessoires lorsqu'on les couple avec la puissance de programmation de l'intelligence artificielle. Des connaissances préalables sont nécessaires pour arriver au résultat de Tanwar, mais on peut tout à fait imaginer des applications moins complexes à développer.