Freebox : la dernière mise à jour améliore grandement la qualité de votre réseau WiFi, voici comment l’installer

Sans crier, Free vient de déployer une nouvelle mise à jour pour ses box Internet, qui apporte une petite fonctionnalité expérimentale. Concrètement, celle-ci permettra à vos appareils de choisir les meilleures options de connexion pour améliorer le réseau.

Comme n'importe quel opérateur, Free déploie régulièrement des mises à jour sur ses box Internet, parfois pour corriger de vieux bugs récalcitrants, parfois pour ajouter de nouvelles fonctionnalités améliorant l'expérience des utilisateurs. La dernière en date rentre dans cette deuxième catégorie. Comme le rapportent nos confrères d'Alloforfait, la version 4.12.1 du firmware est disponible depuis le 10 juin sur les Freebox Server Revolution, Pop, Delta et Ultra.

Quoi de neuf au programme ? Déjà, la correction d'un petit bug qui donnait des sueurs froides aux propriétaires de Google Pixel depuis le passage vers Android 17, qui leur empêchait de se connecter en mode WPA3 compatibilité. Mais ce n'est pas là le plus important, car peu importe votre smartphone, vous pourrez profiter d'une toute nouvelle fonctionnalité qui promet de grandement améliorer la qualité de votre réseau sans fil.

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Comment la dernière mise à jour de votre Freebox améliore votre WiFi

Cette fonctionnalité, c'est le steering WiFi. Concrètement, celle-ci permet de se connecter automatiquement avec les meilleurs paramètres possibles. Le steering WiFi s'occupe de connecter les appareils au point d'accès le plus adapté et sélectionne la meilleure bande-passante disponible pour assurer la connexion la plus stable et la plus rapide possible. Autrement dit, fini de se demander si vous vous trouvez sur le réseau 2,4 GHz ou 5 GHz de votre box, le steering s'en est chargé pour vous.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra donc d'abord d'abord mettre à jour le firmware de votre Freebox. Voici comment :

Depuis l'application Freebox Connect, appuyez sur Freebox Server Ouvrez la section Version logicielle Appuyez sur le bouton Mettre à jour

Une fois la mise à jour installée, il vous faudra vous rendre dans les paramètres avancés de box, puis dans WiFi > Steering wifi pour l'activer. Attention, il s'agit encore d'une fonctionnalité expérimentale, les résultats peuvent donc laisser à désirer.