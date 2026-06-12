Google Home : le constructeur confirme le lancement imminent de la nouvelle enceinte connectée

C'était devenu un secret de Polichinelle, voilà que Google l'a (presque) confirmé : il y a bien une nouvelle enceinte Google Home qui s'apprête à sortir. Le constructeur ne livre pas de date de lancement, mais nous enjoint à rester vigilant dans les jours à venir.

google home prise connectee
Crédit : Unsplash

Depuis environ un an, Google transforme petit à petit son écosystème Home pour en faire un véritable réceptacle pour son IA Gemini. Celle-ci a d'ores et déjà remplacé Google Assistant, mais ce n'est pas encore assez. Pour marquer le coup, il se murmure que le constructeur prépare une nouvelle gamme d'objets connectés pour la maison qui permettraient de discuter directement avec Gemini.

Après des mois sans nouvelles, nous avons finalement appris il y a quelques jours qu'une nouvelle enceinte Google Home serait sur le point de sortir au printemps 2026. Date de lancement prévue : le 25 juin prochain. La rumeur semblant solide, on n'attendait plus qu'une confirmation de la part du principal intéressé. C'est désormais chose faite, bien que celui-ci tente encore de maintenir une certaine forme de mystère.

Sur le même sujet — Google Home : Gemini devient polyglotte et pose ses valises dans 16 nouveaux pays

Google annonce l'arrivée très prochaine d'une nouvelle enceinte connectée

Comme l'indiquent nos confrères de NotebookCheck, Google a envoyé un mail à plusieurs utilisateurs de Home qui, en apparence, est un simple message de remerciements. Mais tout à la fin, le constructeur : « À ceux d'entre vous qui attendent patiemment une certaine enceinte… surveillez de près votre boîte de réception la semaine prochaine. » On se demande bien de quoi il parle.

Pas encore de date de sortie précise donc, mais une fenêtre d'annonce : entre le 15 et le 21 juin. De quoi largement laisser le temps à Google de régler les derniers préparatifs pour un lancement le 25 juin, comme l'a affirmé la dernière rumeur. Toutefois, il n'est pas encore certain que l'enceinte soit disponible en France dès sa sortie. Pour l'heure, seule l'enseigne nord-américaine Best Buy a confirmé, à son insu, commercialiser l'appareil.

Pour rappel, la nouvelle enceinte Google Home devrait ressembler à une Apple HomePod Mini et devrait pouvoir s'appairer à une autre unité pour diffuser un son surround avec Google TV.


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