La moitié des jeunes adultes aimeraient que l’IA générative disparaisse

Un sondage montre que la majorité des personnes interrogées souhaite que les outils d'IA générative disparaissent. Surtout les jeunes adultes, alors qu'il est prouvé qu'ils en sont des utilisateurs réguliers.

Faites-vous partie de celles et ceux qui créent des images avec Midjourney, des musiques via Suno ou encore des vidéos grâce à Veo 3 de Google ? Si oui, vous reconnaissez certainement la puissance de tels outils d'IA générative. Mais dans le même temps, vous aimeriez peut-être qu'ils n'existent plus. Cela vous semble antinomique ? Pas tant que ça quand on se penche sur les résultats d'un sondage. Il dévoile quelque chose d'assez étonnant.

La question posée sur le site YouGov est la suivante : “Si vous pouviez, d'un simple claquement de doigts, faire disparaître à jamais l'intelligence artificielle générative (c'est-à-dire les outils d'IA qui créent automatiquement du texte, des images, des fichiers audio ou vidéo à partir des consignes fournies par l'utilisateur), le feriez-vous ?“. En guise de réponse, 3 choix : “Oui, je le ferai“, “Non, je ne le ferai pas” et “Je ne sais pas“.

La majorité des gens aimeraient que l'IA générative disparaisse en un claquement de doigts

Sur les presque 5 700 répondants, tous résidents au Royaume-Uni, 42 % ont répondu oui, contre 36 % de non et 22 % d'indécis (ou qui s'en fichent). C'est déjà un chiffre surprenant quand on sait à quel point l'usage de l'IA générative est entré dans les mœurs, mais encore plus quand on s'intéresse aux tranches d'âges. Il s'avère que ce sont les 18-24 ans qui ont le plus envie de jouer à Thanos et son gant d'infinité : 55 %.

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Un paradoxe si l'on se rappelle que les étudiants sont très friands de ChatGPT par exemple. Mais peut-être est-ce justement parce qu'ils s'en servent régulièrement que les jeunes adultes ont conscience des dérives potentielles de l'IA générative. Dans tous les cas, le résultat du sondage YouGov s'inscrit dans une tendance de ces dernières années : les gens font de moins en moins confiance à l'intelligence artificielle. À défaut de pouvoir la supprimer, vous pouvez toujours choisir de ne pas vous en servir.