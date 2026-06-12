Google TV : plus besoin de fouiller des heures dans les paramètres, vous pouvez parler directement à Gemini

Naviguer à travers les nombreux menus d'une smart TV peut très vite s'avérer épuisant et Google en a bien conscience. La dernière mise à jour de Google TV règle ce problème en donnant la possibilité de s'adresser directement à Gemini pour effectuer le réglage souhaité.

Google TV et ses comparses ont certes révolutionné notre manière de consommer la télévision, mais ils ont aussi rendu la moindre tâche incroyablement longue à effectuer. Les quelques dizaines de chaînes et les trois paramètres qui se battent en duel ont été remplacés par des multiples applications et sous-menus fournis — le tout entrecoupé de publicités, parce que pourquoi pas. Bref, la navigation sur smart TV est rarement une expérience très agréable.

Bien conscient du problème, Google essaie aujourd'hui d'arrondir les angles. Il y a quelques semaines, la firme lançait une nouvelle télécommande à pointeur, permettant de montrer directement à l'OS l'élément sur lequel on souhaite cliquer. Mais Google étant Google, c'est bien sûr grâce à Gemini que celui-ci compte bien faciliter la vie de ses utilisateurs. Dans une récente mise à jour, l'éditeur déploie ainsi une nouvelle fonctionnalité, avec un but simple : vous éviter de vous rendre à nouveau dans les paramètres.

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Gemini peut modifier les paramètres de Google TV à votre place

Gemini sur Google TV est donc désormais capable de répondre aux commandes vocales des utilisateurs pour modifier certains paramètres. Par exemple, vous pouvez lui demander de passer l'image en mode “Sport” et l'IA s'exécutera. D'après Google, il est même possible de résoudre certains problèmes, par exemple en lui expliquant que l'écran est trop sombre où que le son n'est pas assez clair. Gemini réglera alors lui-même les paramètres pour corriger le tir.

Bien pratique certes, mais il y a un hic. À l'heure actuelle, seuls 5 téléviseurs TCL sont compatibles avec la fonctionnalité. Autant dire que pas grand-monde va pouvoir en profiter. Espérons donc que l'option trouve son chemin vers d'autres modèles compatibles avec Gemini et la commande vocale. A priori, on ne voit pas de raison que ce ne soit pas le cas.