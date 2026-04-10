La version PC de GTA 6 pourrait arriver plus tôt qu’on le pense

Combien de temps faudra-t-il attendre pour la sortie de GTA 6 sur PC ? Pas autant qu'on pouvait le craindre, selon cette fuite.

D'abord annoncé pour l'automne 2025, GTA 6 a finalement été repoussé au 26 mai 2026, avant d'être décalé une seconde fois au 19 novembre 2026. Cette fois, il devrait s'agir de la bonne, Xbox adaptant même la date de sortie de Fable pour qu'elle ne soit pas collée à celle du nouveau Grand Theft Auto. Mais, comme Rockstar nous y a habitués, le jeu sortira d'abord sur console. Les joueurs PC devront prendre leur mal en patience pour pouvoir profiter de ce qui est sans doute le jeu le plus attendu de tous les temps.

Mais combien de temps exactement devra-t-on patienter pour jouer à GTA 6 sur PC ? GTA 5 était rendu disponible le 17 septembre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360, puis seulement le 14 avril 2015 sur PC, soit plus d'un an et demi plus tard. Ce délai a été raccourci avec Red Dead Redemption II, lancé le 26 octobre 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 5 novembre 2019 sur PC, soit à peine plus d'un an plus tard.

GTA 6 sur PC en février 2027 ?

L'attente pourrait être bien moins longue pour GTA 6. D'après DetectiveSeeds, le studio prévoierait de sortir la version PC de GTA 6 dès février 2027, soit quatre mois seulement après le lancement sur consoles de salon. Il explique avoir obtenu l'information de trois anciens employés de Rockstar. “Take-Two et Rockstar voulaient sortir le jeu avant la fin de l'année fiscale”, explique-t-il, celle-ci se terminant fin mars 2027 pour le groupe.

Bien entendu, les plans peuvent changer, surtout que cette fenêtre de sortie est annoncée par des personnes qui ne travaillent plus avec le développeur et qui n'ont donc pas accès aux informations les plus fraîches. Il est par exemple possible que la version PC de GTA 6 visait une sortie en février 2027 lorsque le jeu devrait arriver sur le marché console en mai 2026. On peut aussi penser que les quelques mois de développement supplémentaires du titre permettent d'avancer en parallèle sur sa version PC, permettant de réduire la période entre sa disponibilité sur console et sur PC. On peut en tout espérer attendre moins longtemps que pour GTA 5 ou Red Dead Redemption II.