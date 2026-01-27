GTA 6 : cette décision de Rockstar pourrait vous faire attendre encore un peu plus avant de mettre la main sur le jeu

Il se murmure que la sortie de GTA 6 se fera sans version physique. Rockstar prévoirait en effet de lancer son jeu événement uniquement en version dématérialisée, et ce pour éviter d'énormes fuites juste avant la date fatidique. Si version physique il y a, il faudra attendre encore un peu plus pour mettre la main dessus.

Ce serait un euphémisme de dire que GTA 6 est l'un, si ce n'est le jeu le plus attendu de tous les temps. Outre le fait que le dernier opus en date est sorti il y a plus de 12 ans (désolé pour le coup de vieux), Rockstar a grandement contribué à faire monter la sauce ces derniers mois. Entre la diffusion d'un premier trailer dantesque et les multiples reports, la patience est des joueurs est mise à rude épreuve. Autant dire que la rumeur du jour risque fort de ne pas leur plaire.

À ce stade en effet, GTA 6 s'apparente presque à un objet de collection pour certains, qu'il faudrait nécessaire posséder en version physique. Si tel est votre cas, on a une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer, puisqu'il se peut fortement que vous vous retrouviez devant un choix cornélien à la sortie. D'après de récentes rumeurs, partagées par le média polonais PPE, GTA 6 n'aura pas droit d'emblée à une version physique.

GTA 6 n'aurait pas tout de suite droit à une version physique

Les sources du média polonais peinent à se mettre d'accord sur le délai qui séparera le lancement officiel du jeu de celui de sa version physique, certains tablant pour seulement quelques semaines, d'autres allant jusqu'à dire que cette dernière n'aura pas lieu avant 2027. Tous, en revanche, s'accordent pour dire que la sortie de GTA 6 se fera uniquement en dématérialisé. De cette manière, Rockstar espère éviter que de grosses fuites ne viennent gâcher la fête.

En effet, qui dit version physique dit des centaines de milliers, voire plus, d'exemplaires dans la nature avant la sortie officielle. Compte tenu du niveau d'attente — et des fuites dont le jeu a déjà été victime — il est compréhensible que le studio ne veuille prendre aucun risque. En revanche, si vous refusez d'acheter le jeu en version dématérialisée, la nouvelle va être difficile à avaler. Impossible pour le moment de prédire quand la verison physique sera disponible.

