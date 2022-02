La TV 4K Xiaomi 43″ (108cm) avec Dolby Vision et HDR10 est à prix sacrifié !

Les TV 4K ont souvent tendance à être commercialisées dans des grandes diagonales. Cependant, certains constructeurs à l'image de Xiaomi proposent également des modèles TV avec un écran plus petit. En ce moment, un bon plan du coté de Darty permet justement de s'équiper de Xiaomi TV P1 43″ (108 cm) à petit prix.

Si vous êtes à la recherche d'une TV 4K connectée, d'une diagonale de 43 pouces, le bon plan qui suit pourrait correspondre à vos attentes. Darty propose une réduction immédiate de 150 euros sur le modèle Xiaomi Mi TV P1 43″ (108cm). Ainsi, il est possible de s'en équiper pour 349,99 € au lieu de 499,99 € en moyenne. La promotion était également valable du coté de la Fnac, mais victime de son succès, a expiré entre-temps.

Xiaomi Mi TV P1 43″ : une petite qui a (presque) tout d'une grande !

Pour moins de 350 euros cette smart TV dispose de plus d'une corde à son arc. Premièrement, elle tourne sous le système Android TV qui permet de profiter d'une ribambelle d'applications populaires telles que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Ensuite, sa diagonale de 43 pouces (108cm) s'apprête particulièrement aux personnes ne disposant de beaucoup de place dans leur intérieur. De plus, sa définition 4K UHD offre une image d'une grande qualité, en plus de disposer de très bons angles de vision (178°). Parmi ses autres points forts, on retrouve une compatibilité avec les technologies de l'amélioration de l'image Dolby Vision et HDR10.

Bien évidement, dans cette tranche tarifaire, il faudra faire une croix sur le HDR10+ qui en revanche qui est réservé aux diagonales 50 et 55 pouces. Aussi, la partie audio est quelque peu en retrait puisqu'il faut se contenter de deux haut-parleurs stéréo de 10 W. Ils ont tout de même le mérite d'offrir une prise en charge du format Dolby Digital 5.1 et les effets surround Virtual Dolby Digital, DTS et Dolby Digital. Une barre de son sera donc peut-être nécessaire pour certains, anecdotique pour d'autres.

Enfin, la partie connectique se compose de 3 ports HDMI pour y connecter une console de jeu, un ordinateur, une box TV, un lecteur multimédia. Un port Ethernet (LAN) pour une connexion réseau filaire, une entrée composite (AV) permettant la connexion à d'autres équipements comme les lecteurs DVD, une sortie Optique, deux ports USB 2.0 ainsi que le Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie.

