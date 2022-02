La TV Samsung The Frame n’a jamais été aussi abordable qu’à ce jour

La TV 4K Samsung The Frame QELS03A fait l'objet d'un bon plan du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce. Les modèles 55 et 65 pouces sont proposés respectivement à 899 € et 1 999 €. Une excellente affaire, valable dans la limite des stocks disponibles, à saisir d'urgence !

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 55 POUCES

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 65 POUCES

Si vous êtes à la recherche d'une Smart TV performante, le bon plan Rue du Commerce qui suit pourrait vous séduire. Pour une période indéterminée et dans la limite des stocks disponibles, l'enseigne en ligne propose une réduction de 300 euros sur les modèles 55 et 65 pouces du modèle Samsung The Frame QELS03A. Ainsi, il est possible de les acheter respectivement à 899 € au lieu de 1 199 € et 1 199 € au lieu de 1 499 €.

Pour rappel ou à titre d'information, la TV Samsung The Frame est un modèle sorti en 2021. Concernant sa fiche technique, on retrouve 4 ports HDMI dont un certifié 2.1 (idéal pour profiter des fonctionnalités avancés proposées sur les consoles comme la PS5 ou la Xbox Series X) ainsi que deux ports USB.

Il dispose d'une fréquence de balayage de 120 Hz, une puissance sonore de 40 Watt répartis sur deux canaux. Une Smart TV complète qui peut également se transformer en tableau lorsque vous ne l'utiliser pas. Enfin, la TV QLED Samsung The Frame est compatible avec l'application SmartThings, Airplay 2 et votre assistant vocal (Bixby, Alexa, Google Assistant) et peut être contrôlé depuis votre téléphone ou votre voix.

Lire aussi : Meilleures TV 4K LED, OLED et QLED : quel modèle acheter ?