La TV OLED LG B1 en 55″ idéale pour la PS5 et Xbox Series X est plus abordable que jamais !

La TV OLED LG OLED B1 s'affiche au meilleur prix du moment dans sa diagonale 55 pouces (139cm) du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce. Alors qu'elle est habituellement commercialisée aux alentours des 1 200 euros, sont prix chute sous la barre des 1 000 euros à 989 euros.

Belle offre à saisir du coté du e-commerçant Rue du Commerce : la TV OLED LG B1 en 55 pouces s'affiche au prix inédit de 989 €. C'est 10 euros de moins que ce que l'on a pu voir lors du dernier Black Friday. C'est donc le moment opportun pour les personnes qui voudraient l'acheter au meilleur prix du marché. Cette TV 4K est aussi bien adaptée pour le cinéma que pour le jeu sur les consoles comme la PS5 ou la Xbox Series X.

Elle fera également l'affaire pour regarder des émissions sportives. La LG B1, sortie en 2021 et la TV OLED la plus abordables du marché offrant de telles fonctionnalités et technologies. On retrouve en effet 4 ports HDMI dont deux certifiés 2.1, permettant d'exploiter au maximum toutes les fonctionnalités que proposent les consoles de jeu précédemment citées.

De la partie également, les technologies d'amélioration d'image telle que le Upscaling 4K/HDR, le Dolby Vision IQ ou bien encore le HDR Dynamic, Tone Mapping, LG Face Enhancing. Aussi, il n'est pas nécessaire d'investir dans une barre de son puisque la partie audio est à la hauteur de la qualité de l'image.

Coté sonore, la LG OLED B1 est équipée de deux haut-parleurs délivrant au total 40 Watts. On retrouve une compatibilité avec Dolby Atmos. C'est l'assurance de bénéficier d'un son surround tridimensionnel immersif. Couplé avec le Dolby Vision IQ, c'est un combo puissant qui permet de créer une véritable expérience cinéma.

Connectée, la LG OLED B1 prend également en charge le Google Assistant mais aussi Alexa et Apple AirPlay 2. Enfin, le tout tourne sous l'interface maison LG WebOS propulsée par le processeur a7 Gen4 AI 4K. Un processeur révolutionnaire qui utilise des algorithmes d'apprentissage profond afin d'analyser et d'optimiser le contenu. Pas d'Android TV, mais cela peut être résolu en passant par l'acquisition d'une box TV Android.

