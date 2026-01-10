La Steam Machine va coûter plus cher que la PS5 Pro

Le prix de la Steam Machine a fuité. La console de Valve devrait être bien plus chère qu'une PS5 Pro.

En novembre dernier, Valve créait la surprise en annonçant la Steam Machine, une nouvelle console de salon. Celle-ci est en fait un PC gaming compact qu'on branche à sa TV en HDMI et qui offre une expérience optimisée pour une navigation à la manette et sur un écran de TV. L'appareil permet de jouer à ses titres Steam (et autres jeux PC) directement sur TV. La Steam Machine était censée sortir en début d'année 2026, mais on ne connait toujours pas son prix officiel.

Les spéculations sont allées bon train ces dernières semaines. Et peu à peu, l'engouement suscité a laissé place au pessimisme quant aux prix pratiqués par Valve pour sa console. On a d'abord eu les déclarations de Pierre-Loup Griffais, directeur du hardware chez Valve, qui a indiqué que la Steam Machine serait vendue comme un PC plutôt qu'une console, laissant donc envisager un tarif supérieur à celui auquel on pouvait s'attendre. En effet, les consoles sont moins chères que les PC à performances égales, car les constructeurs de consoles récupèrent leur mise sur les ventes de jeux. L'objectif est d'en écouler un maximum pour imposer son écosystème et vendre plus de jeux, ceux développés directement par le consolier ou par des tiers (le fabricant prélevant alors une commission sur les achats dématérialisés).

Une Steam Machine à plus de 1 000 euros ?

Autre coup dur, la pénurie de mémoire devrait entraîner une augmentation des coûts de production. RAM, stockage, VRAM des GPU, tous ces composants voient leur prix augmenter. Et cela va forcément être répercuté sur le prix final de la Steam Machine. Il faudra au moins l'annonce de la sortie d'Half-Life 3 pour faire passer la pilule.

L'analyse du code source d'une page produit de la Steam Machine chez un commerçant tchèque a permis de connaître le prix estimé ou provisoire de la console. Le modèle de 512 Go de stockage coûterait 19 826 couronnes, soit 817 euros. La configuration à 2 To de stockage monterait à 22 305 couronnes, l'équivalent de 919 euros. Si ces tarifs se vérifient, la Steam Machine sera donc plus chère que la PS5 Pro, déjà considérée comme très coûteuse. Surtout qu'il s'agirait de prix avant TVA, qui devrait faire passer la console au-dessus des 1 000 euros.