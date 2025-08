Half-Life 3 serait bientôt prêt, ces nouveaux indices sont encourageants

La fin de la plus célèbre arlésienne du jeu vidéo ? Selon deux analystes fiables, le développement de Half-Life 3 serait en très bonne voie. Voici les éléments qui leur permettent de l'affirmer.

Bientôt, le meme “Half-Life 3 confirmed” pourrait devenir réalité. Cela fait plus de 20 ans que la suite des aventures de Gordon Freeman est attendue par les fans. Certes, nous avons droit à Half-Life Alyx en 2020, mais le choix d'en faire un jeu VR a privé beaucoup de joueurs de l'expérience. Après des années sans rien à se mettre sous la dent, les rumeurs sur le jeu se sont mises à enfler rapidement. On ose même avancer que Half-Life 3 pourrait sortir avant GTA 6.

Aujourd'hui, de nouveaux éléments nous permettent d'espérer. Ils ont été découverts par deux internautes qui s'en sont fait la spécialité : les dataminers GabeFollower et McVicker. Ils ont sortis presque en même temps une vidéo dans laquelle ils analysent le code du moteur Source 2 utilisé par Valve. Pourquoi maintenant ? Parce que ce dernier a été modifié suite à la dernière mise à jour des jeux Counter-Strike 2 et Deadlock. Et ce qu'ils ont trouvé est une bonne nouvelle.

Le développement de Half-Life 3 serait en très bonne voie

D'abord, GabeFollower et McVicker confirment qu'Half-Life 3 aura une physique réaliste. On parle d'un système de vent dynamique impactant le gameplay, d'une intégration de la thermodynamique et d'une gestion des véhicules plus vraie que nature. Même souci du détail au niveau de la météo ou des armes. Atteindre sa cible en tirant nécessiterait de prendre en compte la gravité de la zone dans laquelle on se trouve par exemple.

Ce que les remaniements du code permettent également de voir, c'est que le développement de Half-Life 3 serait dans sa phase finale. GabeFollower explique que des parties entières du jeu sont prêtes, nécessitant seulement un peu de peaufinage. McVicker confirme.

Il faut bien sûr prendre toutes ses informations avec des pincettes en l'absence de déclaration officielle, mais ces indices semble pointer vers l'arrivée prochaine de Half-Life 3. En 2025 ou plus tard, impossible de le dire à l'heure actuelle. Mais après tant d'années, une de plus ou de moins ne va pas changer grand chose.