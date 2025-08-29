Vous attendez le Steam Deck 2 ? Dommage, Valve n’est pas pressé

Le Steam Deck 2 pourrait se laisser désirer de nombreuses années. Valve attendrait des améliorations significatives du côté des APU pour lancer une nouvelle génération.

Le Steam Deck a causé un petit tremblement de terre à son annonce dans l'industrie du jeu vidéo. La promesse de jouer en local à ses jeux PC sur une machine portable a séduit les joueurs. Son succès a même lancé une vague d'appareils semblables, MSI, Lenovo ou encore Asus désirant se tailler une part du gâteau. Cette arrivée massive de consoles-PC portables a été rendue possible par les progrès réalisés par AMD dans le domaine des APU. Jusqu'ici, ce type de puce n'était pas capable de faire tourner des jeux AAA dans de bonnes conditions dans un appareil aussi compact.

Sorti en 2022, le Steam Deck s'est décliné en 2023 dans une nouvelle version, équipée d'un écran plus grand, mais surtout OLED. Valve en a profité pour intégrer une batterie plus généreuse, un APU un peu plus performant, une mémoire plus véloce et un ventilateur plus efficace pour le refroidissement. Si on pensait que d'autres itérations du Steam Deck allaient être commercialisées régulièrement, on se trompait : nous arrivons fin 2025, et nous n'avons aucune nouvelle d'un modèle à venir.

Un Steam Deck 2 dans trois ans ?

Et on pourrait bien attendre encore longtemps. Sur le forum NeoGAF, le leaker KeplerL2, réputé pour ses fuites concernant le matériel CPU et GPU, fait savoir que le Steam Deck 2 ne sortirait pas avant 2028. Il n'élabore pas, mais ses propos font écho à un précédent rapport, qui affirmait lors du lancement du Steam Deck OLED qu'un véritable Steam Deck de nouvelle génération arriverait des années après le lancement du Steam Deck OLED.

Valve attendrait des améliorations significatives des performances avant de concevoir une nouvelle mouture de son dispositif. Ce serait donc à AMD de jouer pour qu'on puisse voir un Steam Deck 2 voir le jour. Valve choisirait ainsi de se caler sur une stratégie proche de celle des consoliers, Nintendo, Xbox et PlayStation, qui se renouvellent environ tous les 7 ans. Cette approche est différente de celle sur PC, où l'on a constamment de nouveaux CPU et GPU. En tout cas, si vous pensiez attendre la sortie du Steam Deck 2 pour craquer pour un appareil de ce type, vous voilà prévenu.