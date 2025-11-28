Valve ajoute à Steam la prise en charge deux manettes signées Nintendo

Valve déploie une nouvelle version bêta de son client Steam pour Windows. Cette nouvelle version apporte quelques améliorations techniques et corrige quelques bugs. Valve en profite pour ajouter le profil de deux manettes. Et elles sont signées Nintendo. Ce sont les joueurs sur console qui vont être ravis. La firme annonce aussi l’arrêt du support de certaines versions de Windows.

À première vue, il y a trois sortes de « joueurs ». Ceux qui jouent sur console, portable ou salon. Les joueurs sur smartphones (qui ne comprennent pas les joueurs occasionnels qui s’adonnent à Candy Crush Saga). Et enfin les joueurs sur PC, qui sont généralement connectés à Steam ou l’Epic Game Store. Évidemment, tout n’est pas aussi simple. Les joueurs PC ont aussi un smartphone. Les joueurs sur console peuvent avoir un PC. Etc.

Valve, le créateur de Steam, contribue d’ailleurs largement à la porosité et l’élasticité des frontières entre les différentes typologies de joueur. Avec le Steam Deck, les jeux du PC investissent l’univers des consoles portables. Une tendance qui a donné des idées à d’autres fabricants : Asus, MSI, Lenovo, etc. Conscient que les joueurs sont donc aujourd’hui « multiéquipés », Valve s’adapte.

Valve rend Steam compatible avec la manette Switch 2 Pro

Ainsi, l’éditeur vient de rendre Steam compatible avec les manettes Switch 2 Pro de Nintendo. L’information a été officialisée par la dernière note de mise à jour du logiciel. Pour en profiter, il faut installer la dernière version bêta de Steam diffusée par Valve le 26 novembre 2025. Cette mise à jour apporte aussi la compatibilité avec la manette GameCube si celle-ci est branchée à l’adaptateur USB natif pour la Wii U et la Switch.

Si vous utilisez la version bêta de Steam, vous pouvez donc dès à présent associer votre manette Switch 2 Pro à votre PC via Bluetooth et jouer à vos jeux Steam. Pour ceux qui utilisent la version stable de Steam, il faudra juste se montrer patient jusqu’à la publication de la mise à jour globale.

Valve arrête le support technique de Steam sur Windows 10 32 bits

Ce n’est pas la première fois que Valve rend compatible Steam avec des manettes de console de jeux vidéo. L’application prend d’ores et déjà en charge toutes les manettes Xbox de Microsoft (depuis la Xbox 360 jusqu’à la Xbox Series X), les DualShock 4, DualSense et DualSense Edge des PlayStation 4 et 5 de Sony, la manette Switch Pro première génération, ainsi que les Joy-cons. C’est donc une suite logique.

Notez aussi une moins bonne nouvelle pour certains utilisateurs de Steam : Valve annonce l’arrêt du support des versions 32 bits de Windows 10. Ces systèmes continueront de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 1er janvier 2026. Cette annonce intervient après l'arrêt officiel du support technique de Windows 10 par Microsoft. Après, c’est fini. Pour toutes les autres versions de Windows (que ce soit Windows 10 64 bits et Windows 11), Valve maintient le support technique.