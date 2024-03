Amazon n’oublie pas les gamers à l’occasion de ses ventes flash de printemps. Le géant du e-commerce propose ainsi une très belle promotion sur la souris filaire Logitech G502 Hero avec un prix quasiment divisé par 3 ! C’est l’accessoire indispensable si vous voulez améliorer votre skill.

Un bon Setup de gaming ne peut être complet sans une souris performante. Mais pas question de se ruiner grâce à Amazon. Le géant américain a pensé à vous en cassant en deux le prix de la Logitech G502 Hero. Habituellement commercialisée à 89,99 €, elle fait l'objet d'une réduction de 61%. Son prix chute ainsi à seulement 34,99 €.

Cette promotion a lieu à l’occasion des Ventes Flash de printemps Amazon qui se déroulent cette année du 20 au 25 mars. Pendant 6 jours, vous pouvez vous équiper à moindre coût avec de nombreuses offres exceptionnelles.

VENTES FLASH AMAZON : LA LOGITECH G502 HERO À PRIX SACRIFIÉ

La Logitech G502 Hero plaira certainement aux gamers avec son design très affirmé et son éclairage RVB entièrement personnalisable. Son capteur HERO 25K permet une précision d’utilisation exemplaire. Par ailleurs, elle dispose de 11 boutons programmables et d’une molette ultra-rapide double mode. Vous pouvez donc configurer votre souris selon vos besoins et selon vos jeux.

Comme toute souris gaming qui se respecte, elle permet d’ajuster son poids précisément pour optimiser vos performances. Vous avez à disposition cinq poids de 3,6 g que vous pouvez placer où vous le souhaitez pour trouver le parfait équilibre. Avec ses caractéristiques haut de gamme et son prix réduit, la Logitech G502 Hero s’est imposée partout dans le monde. Ce n’est pas pour rien qu’elle est la souris gaming la plus vendue sur la planète.