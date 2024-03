Promo de Pâques pCloud : un stockage familial à vie avec jusqu’à 55% de réduction

Rendez-vous chez pCloud pendant les promotions de Pâques et profitez de remises exceptionnelles jusqu’à -55% sur les plans familiaux : des solutions de stockages en ligne sécurisées, aux fonctionnalités avancées et accessibles à vie, pour jusqu’à 5 personnes (famille ou proches), après un seul et unique paiement !

Découvrir les offres pCloud

Dans notre quotidien hyperconnecté, les données jouent un rôle central. Photos, documents importants, projets professionnels : leur volume ne cesse de croître et il devient difficile de conserver tous ses souvenirs sur son PC ou sur une simple clé USB. Le cloud apparaît ainsi comme une solution incontournable, offrant non seulement un espace de stockage supplémentaire, mais aussi une accessibilité et une synchronisation des données entre différents appareils.

En prime, les solutions de cloud garantissent une sécurité accrue contre la perte de données, grâce à des sauvegardes automatiques et à des protocoles de chiffrement avancés. Problème : les offres de cloud sont parfois coûteuses… Mais ça c’était avant les promos de Pâques pCloud !

Jusqu’à 55% de remise sur les plans familiaux pCloud à vie

Du 25 mars au 1er avril (inclus), le célèbre service de stockage en ligne pCloud propose en effet jusqu’à 55% de réduction sur ses plans familiaux, et ce, pour une solution de stockage sécurisée et accessible à vie !

En vous rendant dès maintenant sur le site de pCloud, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

-55% sur le Plan familial à vie avec 2To pour 399€ au lieu de 890€.

-53% sur le Plan familial à vie avec 10To pour 1049€ au lieu de 2249€.

C'est l'opportunité parfaite pour sécuriser vos souvenirs, projets et documents importants sur le long terme, sans vous soucier de frais supplémentaires ou de la sécurité de vos données. Ne manquez pas cette chance de faire de pCloud votre allié numérique familial.

L’offre pCloud : bien plus qu’un simple stockage en ligne

pCloud s'est établi comme un acteur majeur dans le domaine du stockage en ligne, avec plus de 20 millions d'utilisateurs faisant confiance à ses services. Disposant de deux centres de données, l'un aux États-Unis et l'autre au Luxembourg, pCloud offre une sécurité de premier plan pour vos données.

Le service se distingue par sa compatibilité avec macOS, Windows, Linux, et propose pCloud Drive, une application de bureau qui crée un disque virtuel. Ce système facilite la gestion des fichiers et optimise l'espace de stockage de vos appareils. Les applications mobiles pour Android et iOS ajoutent encore à la flexibilité de pCloud, avec une fonction de téléchargement automatique pour libérer de l'espace sur votre smartphone.

Les plans familiaux de pCloud à vie représentent une solution idéale pour les ménages. Avec un seul paiement, vous obtenez un stockage sécurisé pour vous et jusqu'à 4 autres membres de votre famille. Chaque membre bénéficie de son propre espace privé, permettant une gestion efficace et personnalisée du stockage.

En prime, pCloud ne lésine pas sur la sécurité : avec des sauvegardes automatiques et un chiffrement avancé, vos données sont en sécurité. De plus, le service favorise la collaboration grâce à des options de partage et d'invitation flexibles, accessibles aussi bien aux utilisateurs de pCloud qu'aux non-utilisateurs.

Tout savoir sur les offres pCloud à prix mini

Finalement, avec des réductions allant jusqu'à 55% sur les plans familiaux à vie, c'est le moment idéal pour consolider vos besoins de stockage numérique sans compromettre la sécurité ou la facilité d'accès à vos données les plus précieuses. pCloud, avec sa réputation bien établie, ses fonctionnalités avancées et sa sécurité de pointe, s'affirme comme le partenaire idéal pour accompagner les familles dans la gestion de leurs données numériques.

Ne laissez pas passer cette chance de simplifier votre vie numérique et de protéger votre héritage digital pour les générations à venir. Visitez le site de pCloud dès aujourd'hui pour profiter de ces offres limitées dans le temps et faire de pCloud le gardien sécurisé de vos souvenirs et projets familiaux.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.