La sortie des Galaxy A57 et A37 est imminente, le meilleur rapport qualité-prix chez Samsung ?

Samsung semble déjà prêt à lancer ses nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A57 et A37. Voici ce qu'on sait à leur sujet.

Si les Galaxy S26 se laissent désirer, Samsung aurait au contraire pris de l'avance sur le calendrier pour la sortie de ses Galaxy A57 et Galaxy A37. Attendus pour le mois de mars, les deux modèles de smartphone milieu de gamme pourraient arriver sur le marché un peu plus tôt que prévu. Le leaker Abhishek Yadav assure que la marque aurait déjà commencé à envoyer le Galaxy A57 à certains créateurs de contenus. En outre, des documents prouvent que le mobile a déjà reçu les certifications TÜV Rheinland et IECEE. Tout semble indiquer que l'appareil va être lancé de manière imminente.

On apprend que le Galaxy A57 disposera d'une puissance de charge filaire de 45 W, comme pour le Galaxy A56. La capacité de la batterie devrait quant à elle se maintenir à 5 000 mAh. L'autonomie du Galaxy A56 nous avait convaincus lors de notre test du smartphone, son successeur devrait faire à peu près aussi bien. D'après un benchmark Geekbench, le Galaxy A57 sera doté de 12 Go de RAM et d'une puce Exynos 1680, la première gravée en 3 nm sur le segment milieu de gamme chez Samsung.

Une nouvelle puce pour les Galaxy A57 et A37

Le Galaxy A37 a également été certifié IECEE et embarquera une puissance de charge de 45 W et une batterie de 4 905 mAh (sans doute annoncée comme 5 000 mAh par Samsung). Là encore, il n'y a pas de changement par rapport au Galaxy A36 de l'année dernière. Il disposerait de 6 Go de RAM et d'une puce Exynos 1480, qu'on a déjà vu à l'œuvre dans le Galaxy A55. Espérons que ce SoC améliore les performances du mobile en termes de consommation d'énergie, le Galaxy A36 nous avait déçus sur ce point.

Les Galaxy A57 et Galaxy A37 seront livrés sous One UI 8, la surcouche logicielle de Samsung basée sur Android 16. Ces modèles sont prisés du grand public pour leur prix accessible. On trouve souvent mieux dans ces gammes chez les marques chinoises, mais de nombreux utilisateurs préfèrent rester fidèles à Samsung.