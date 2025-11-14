Le Galaxy S25 est trop cher pour vous ? Voici les prochaines sorties abordables de Samsung

Alors que toutes les rumeurs parlent des prix du Galaxy S26, Samsung prévoit également d’étoffer son offre sur le milieu de gamme. Plusieurs smartphones seraient prévus selon les fuites récentes. Le Galaxy A57, le Galaxy A37 et le Galaxy A27. Un line-up sans grande surprise qui s’appuiera certainement sur les atouts de l’actuelle gamme Galaxy A.

Tout le monde ne peut pas s’offrir un Galaxy S25. Pour tous ceux qui ont un budget serré, Samsung propose des smartphones plutôt complets à des prix bien plus modiques. Ce sont les Galaxy A. S’ils sont moins médiatisés que leurs cousins premium, certains Galaxy A font partie des smartphones les plus vendus dans le monde. En France, par exemple, au premier semestre 2025, le Galaxy A16 5G fait partie des 5 téléphones les plus vendus, selon Canalys et Counterpoint Research.

Lire aussi – C’est au tour de ces deux smartphones Samsung ultra populaires de recevoir One UI 8

Sans surprise, Samsung renouvelle les Galaxy A avec la même régularité que les Galaxy S. Nous avons d’ores et déjà présentés dans nos colonnes les premiers Galaxy A de 2025/2026 : les Galaxy A07s et Galaxy A17 4G et Galaxy A17 5G. Ce dernier a d’ailleurs fait l’objet d’un test complet dans nos colonnes. Et ce n’est évidemment pas fini, puisque selon nos confrères néerlandais de GalaxyClub, trois autres modèles sont en préparation.

Samsung prépare l'arrivée de trois Galaxy A pour début 2026

L’identité de ces trois Galaxy A n’est pas vraiment une surprise. Il s’agit du Galaxy A57, du Galaxy A37 et du Galaxy A27. Ils remplaceront les Galaxy A56, A36 et A26 officialisés par Samsung en février 2025. Les trois nouveaux téléphones devraient largement s’appuyer sur leurs prédécesseurs tout en apportant quelques améliorations… comme chaque année, diront certains. Et ils auraient raison.

Quelles sont ces nouveautés ? Nos confrères ne sont pas spécialement prolixes à leur sujet. Nous apprenons simplement qu’un Exynos 1680 animera le Galaxy A57. Ce processeur est le successeur de l’Exynos 1580 que nous retrouvons dans le Galaxy A56 (et uniquement dans ce modèle). Nous nous attendons à ce que l’Exynos 1680 soit un peu plus rapide, un peu plus puissant et un peu moins énergivore.

En outre, les trois téléphones devraient bénéficier d’un capteur photo principal 50 mégapixels, comme en 2025. Voilà qui ne provoque pas notre engouement. Espérons que Samsung aura d’autres arguments pour nous convaincre d’ici début 2026, date à laquelle ces trois téléphones sont attendus.