Le Samsung Galaxy A37 se dévoile dans ce premier benchmark, la sortie approche

Le Galaxy A37 est apparu pour la première fois sur Geekbench, dévoilant au passage certains éléments clé de sa fiche technique. On sait désormais quel processeur propulsera le smartphone milieu de gamme, ainsi que le gain en performance apporté par rapport à la génération précédente.

Dans notre test du Galaxy A36, sorti un peu plus tôt cette année, nous avions souligné la justesse du design du smartphone, capable de trouver un équilibre juste entre son prix forcément abordable et des performances somme toute très acceptables. Néanmoins, il nous avait fallu reconnaître quelques faiblesses du côté du processeur, nécessairement limité pour éviter que les prix ne grimpent trop.

Aussi, son successeur est attendu au tournant sur ce point précis. Ça tombe bien, ce dernier vient de révéler le CPU choisi par Samsung pour le propulser. Nous savions déjà que le constructeur prévoyait de lancer un Galaxy A37 — bien que ce ne soit pas vraiment une surprise — grâce aux listings des smartphones prévus pour 2026 récemment publiés. Aujourd'hui, ce dernier est apparu sur Geekbench, nous permettant d'en savoir un peu plus sur sa fiche technique.

Voici quel processeur Samsung a choisir pour son Galaxy A37

Nous savons donc que le Galaxy A37 a comme nom de code SM-A376B et qu'il sera propulsé par la puce Exynos 1480. Pour rappel, son précesseur était équipé du Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Alors comment la puce de Samsung performe-t-elle face à sa rivale ? Hé bien bonne nouvelle : légèrement mieux. En effet, le Galaxy A 37 obtient un score de 1158 points en single-core et de 3401 en multi-core.

À titre de comparaison, le Galaxy A35 avait obtenu 1007 points and 2917 points respectivement. Les utilisateurs auront donc droit à une petite hausse de performance, ce qui est toujours le bienvenu sur des smartphones de cette catégorie. En outre, le benchmark nous apprend que le smartphone tournait sur Android 16 et qu'il était équipé de 6 Go de RAM. On s'attend toutefois à ce que plusieurs versions soient commercialisées.

Le Galaxy A36 ayant été lancé en mars de cette année, il y a fort à parier que son successeur profite de la même fenêtre de sortie en 2026.

Source : Geekbench