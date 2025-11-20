Vous allez pouvoir garder ce smartphone Samsung un an supplémentaire avant qu’il devienne obsolète

Samsung vient de faire un cadeau mais non moins bienvenu aux utilisateurs d'un de ses smartphones. La durée de support de ce dernier a en effet été allongé d'un an, ce qui signifie qu'il recevra plus de mises à jour de sécurité et donc, qu'il restera protégé contre les risques de piratage.

Les Galaxy S26 font certes beaucoup parler d'eux ces derniers temps, mais ce serait une erreur de négliger les nombreux utilisateurs à se tourner plutôt vers les smartphones plus abordables de Samsung. D'autant que si ces dernier optent pour des milieu-de-gamme, c'est généralement pour les garder le plus longtemps possible. Seulement voilà, la durée de vie ne dépend pas que de la robustesse de ses composants. Arrive forcément un moment où son constructeur abandonne son suivi logiciel.

Or, comme il est toujours bon de le rappeler, ne plus recevoir de mises à jour de sécurité signifie laisser son smartphone à la merci des pirates, qui pourront alors exploiter toutes les failles de sécurité non corrigées. Aussi, c'est une nouvelle particulièrement bonne lorsque l'un d'entre eux décide d'allonger la durée de support de ses appareils. Ça tombe bien, c'est précisément ce que vient de faire Samsung avec l'un de ses téléphones.

Bonne nouvelle si vous possédez ce smartphone Samsung

Comme repérés par nos confrères de Galaxy Club, Samsung a en effet mis à jour la page de support de son Galaxy A56, sorti un peu plus tôt cette année. Alors qu'il devait initialement recevoir 6 ans de mises à jour de sécurité, il semblerait que le constructeur prévoit désormais de lui en offrir sept. Autrement dit, votre smartphone sera protégé un an de plus contre les cyberattaques, vous évitant d'avoir à en acheter un nouveau avant 2032.

Notez toutefois que cela ne concerne que les patchs de sécurité. Autrement dit, le support logiciel, quant à lui, ne bouge pas. Samsung ne déploiera plus de mises à jour majeures après 2031. Le smartphone ne dépassera donc pas Android 22. En outre, Le Galaxy A56 n'est pas le seul à avoir droit au même cadeau. Les Galaxy Tab A11 et Galaxy Tab A11 Plus ont elles aussi eu droit à un allongement de leur durée de support d'un an.

