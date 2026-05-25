La sortie de la Steam Machine se précise, avec des détails sur ses caractéristiques techniques

La Steam Machine est désormais répertoriée dans la base de données des produits compatibles Khronos Vulkan, étape cruciale avant la sortie de la console de salon.

steam machine
Crédit : Valve

On l'attendait plus tôt cette année, mais les pénuries de mémoire ont contraint Valve à changer ses plans et à jouer la montre. La Steam Machine devrait toutefois bientôt être rendue disponible, les indices quant à une commercialisation imminente se multiplient. Cette fois, la console de salon a rejoint la base de données officielle des produits compatibles Khronos Vulkan, ce qui laisse entendre que l'entreprise s'apprête à lancer les ventes.

L'appareil est listé sous le nom “AMD Steam Machine” depuis le 23 mai 2026. Il est pris en charge par Vulkan 1.4, et nous apprenons quelques détails techniques supplémentaires :

  • Version CTS : 1.4.5.3
  • Famille de produits : RADV_NAVI33
  • Pilote : Mesa/RADV
  • Processeur : AMD Custom CPU 1772
  • Système d'exploitation : Linux 6.16.12-valve6-1-neptune-616-g37101e112292 x86_64

Sortie imminente pour la Steam Machine ?

L'inscription de la Steam Machine à cette base de données doit constituer l'une des dernières étapes avant sa mise sur le marché. Il y a deux semaines, nous vous rapportions que Valve a déjà pensé à un système de réservation pour éviter les ruptures de stock de Steam Machine, qui sera forcément visée par les scalpers. Le mois dernier, nous apprenions que les entrepôts de distribution de Valve situés aux États-Unis étaient en train de recevoir des livraisons massives d'un produit étiqueté comme une “console de jeu”, suggérant que la firme est en train d'établir des stocks importants avant d'ouvrir les ventes.

Valve a sorti son Steam Controller le 4 mai dernier. La manette était prête avant la console, “puisqu'elle n'embarque pas de RAM”, ironisait Steve Cardinali, ingénieur hardware de l'entreprise. Le Steam Controller est compatible Steam Machine et PC, mais uniquement au sein de l'environnement Steam.

La grande inconnue reste le prix qui sera pratiqué par Valve pour cette Steam Machine. L'objectif était de la lancer à un tarif très compétitif pour séduire les joueurs, mais l'explosion des coûts de la RAM a ruiné les projets du fabricant. Il sera intéressant de voir où elle se situe par rapport à une PS5 dont le prix a récemment augmenté de 100 euros.


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