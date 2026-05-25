15 millions de numéros de sécurité sociale siphonnés : comment vous protéger après le piratage massif d’Almerys ?

Un acteur majeur du tiers payant en France, Almerys, est de nouveau victime d’une cyberattaque d’ampleur : 15 millions de numéros de sécurité sociale auraient été dérobés, mais pas uniquement. Les risques sont importants et les clients de nombreux organismes de santé sont menacés. Voici comment vous en prémunir.

hacker réseau
Crédits : 123RF

Almerys, un opérateur majeur de la gestion du tiers payant santé en France, a été victime d’une cyberattaque massive il y a quelques jours. L’enjeu est majeur étant donné que la société agit comme prestataire pour plusieurs mutuelles françaises, dont la MGEN, AG2R, Harmonie Mutuelle ou encore Alan.

Almerys avait déjà été la cible d’une cyberattaque en 2024, mais celle-ci pourrait être encore plus importante selon le site French Breaches : 674 organismes seraient potentiellement concernés par cette compromission et plus de 15 millions de numéros de sécurité sociale auraient été volés.

Lire aussi – 45 millions de dossiers français exposés : cette base de données géante menace la vie privée des citoyens

Quelle est la nature des données dérobées ?

Alan, la fintech qui s’est imposée face aux poids lourds de l’assurance en une décennie, confirme la fuite de données. Leur nature ? Numéro de sécurité sociale donc, état civil (nom, prénom date de naissance), nom de l’assureur, numéro et dates de début et de fin du contrat.

Mais selon l’entreprise, les mots de passe, informations bancaires, de santé (soins, remboursements) et de contact (téléphone, adresse e-mail et postale) ne sont pas concernés par cette fuite massive.

Comment se protéger des risques majeurs induits par cette cyberattaque massive d’Almerys ?

Pour autant, les risques engendrés par le vol combiné de données d’état civil et de numéro de sécurité sociale sont majeurs, au premier rang desquels l’usurpation d’identité, le phishing ciblé et les fraudes administratives. Une vigilance accrue est donc de mise :

  • Plus que jamais, méfiez-vous des SMS, e-mails et appels suspects, surtout s’ils disent venir de la sécurité sociale ou de votre organisme de mutuelle.
  • Ne cliquez pas sur les liens qui en proviennent.
  • Même si l’adresse e-mail de l’expéditeur semble légitime, ne vous y fiez pas : contactez vous-même l’organisme.
  • Ne transmettez jamais vos codes de connexion ou d’informations sensibles.
  • Surveillez qu’aucune démarche administrative ne soit lancée pour votre compte sans que vous ne l’ayez sollicitée.

Lire aussi – 1,2 million d’IBAN exposés après le piratage massif de la DGFiP : voici comment vous protéger

Le nombre de victimes demeure inconnu pour le moment, mais Alan déclare qu’elle informera « individuellement et directement tous les membres concernés » par e-mail. Comme le veut la procédure, Alan assure que les autorités compétentes (CNIL et ACPR) ont été notifiées de l’incident.

Pour stopper l’atteinte aux données, l’entreprise assure que la plateforme concernée a été mise hors service. C’est pourquoi certains professionnels de santé pourraient rencontrer des difficultés pour soumettre des demandes de prise en charge. Alan recommande donc, pour « éviter d’éventuels délais supplémentaires de traitement » et dans la mesure du possible évidemment, « d’attendre avant de soumettre une nouvelle demande ».


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La sortie de la Steam Machine se précise, avec des détails sur ses caractéristiques techniques

La Steam Machine est désormais répertoriée dans la base de données des produits compatibles Khronos Vulkan, étape cruciale avant la sortie de la console de salon. On l’attendait plus tôt…

Surprise ! L’IA Gemini débarque sur les Google Chromecast 4K avec Google TV

Alors que tout le monde les croyait morts, voici que les Chromecast 4K avec Google TV reçoivent en ce moment l’IA Gemini. Elle est opérationnelle chez plusieurs utilisateurs. Démonstration. Nos…

TV

Windows 11 : Microsoft ne sait plus où mettre Copilot, alors il recycle une vieille idée

Microsoft veut renforcer l’omniprésence de Copilot, mais peine à le faire de manière satisfaisante – que ce soit en termes d’implémentation technique ou vis-à-vis des utilisateurs. Mais la firme de…

One UI 8.5 sur les Galaxy S23 n’intègre pas cette fonctionnalité et les utilisateurs sont furieux

Pour les Galaxy S23, Samsung a choisi d’amputer One UI 8.5 d’une option attendue par les utilisateurs. Une décision incompréhensible puisque selon certains d’entre eux, ces smartphones sont tout à…

Connaissez-vous le syndrome du hot dog, le nouveau problème des conducteurs de voitures électriques ?

Les voitures électriques se rechargent de plus en plus vite. Si vite que les conducteurs n’ont plus le temps de finir leur casse-croûte. Volvo a un nom pour ce nouveau…

Ce mail de Microsoft est une arnaque : pourquoi vous ne devez plus vous fier à l’adresse de l’expéditeur et comment vous protéger

Des cybercriminels sont parvenus à détourner une adresse e-mail officielle de Microsoft. Mais alors comment reconnaître les arnaques si vérifier l’exactitude de l’adresse ne suffit plus ? Il existe plusieurs signaux…

HP : des mises à jour automatiques du BIOS rendent les PC inutilisables

Plusieurs modèles de PC portables HP ne fonctionnent plus après une mise à jour forcée du BIOS. Le pire, c’est que cela fait des mois que ça dure et que…

PC

The Mandalorinan & Grogu enregistre le pire lancement d’un film Star Wars Disney

Le week-end de sa sortie, Star Wars The Mandalorian & Grogu n’est pas parvenu à mobiliser autant de monde qu’espéré. Et c’est un euphémisme quand on voit le “record” que…

Ce changement obligatoire sur les voitures neuves va surprendre beaucoup d’automobilistes cet été

Cet été, les voitures neuves en Europe ne seront plus tout à fait les mêmes. Une réglementation impose des technologies inédites, dont une particulièrement visible sur la route. Et il…

iOS 27 : remplacer AirPlay par Google Cast comme solution par défaut ? Ce sera bientôt possible (merci l’Europe)

Soumis au Digital Markets Act de l’Union européenne, Apple est contraint d’ouvrir son écosystème. iOS 27 pourrait être une pierre importante de cet édifice pour la diffusion de médias entre…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.