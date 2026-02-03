La situation de Tesla est désastreuse en France, plus personne n’achète ses voitures

L'année 2025 a été très difficile pour Tesla en France et en Europe. 2026 ne démarre pas sous les meilleurs auspices non plus, avec une nouvelle chute importante des ventes lors du mois de janvier.

Rien ne va plus pour Tesla, qui ne parvient pas à inverser ou ne serait-ce que freiner la forte tendance baissière de ses ventes de véhicules électriques en Europe. En 2025, Tesla a vu ses ventes chuter de 37,2 % sur le vieux continent, alors même que l'ensemble de l'industrie du tout électrique a progressé d'environ 30 % dans le même temps, selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Volkswagen, avec une progression de 56 %, en a profité pour devenir le nouveau numéro 1 des ventes électriques en Europe.

Les premières données commencent à arriver pour le début d'année 2026, et Tesla n'a pas retrouvé la forme pendant les fêtes. La Plateforme automobile (PFA) a publié le détail des immatriculations en France pour le mois de janvier. On y apprend que le constructeur n'a écoulé que 661 voitures électriques durant les premières semaines de 2026, presque moitié moins (-42 %) que les 1 141 de l'année dernière à la même période. Il s'agit du niveau le plus bas depuis juillet 2022.

Tesla continue de sombrer en France et dans toute l'Europe

Tesla tente de relancer la demande et a mis en place un bonus de reprise d'une valeur de 3 000 euros pour les commandes de Model Y passées avant le 1ᵉʳ avril 2026. Ce petit coup de pouce fait descendre le prix plancher du véhicule à 31 290 euros. Il faudra attendre les chiffres de ventes de février pour savoir si cette aide à l'achat a permis de booster un tant soit peu les immatriculations.

Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas à la France, son troisième marché européen, pour Tesla. La Norvège a mis un terme aux exonérations de TVA pour l'achat d'un véhicule électrique. Tesla y avait amélioré ses ventes de 41 % en 2025, les Norvégiens anticipant la fin des aides. Elles ont désormais chuté de 88 % en ce début d'année.

L'image de marque de Tesla s'est fortement dégradée depuis les prises de position politique d'Elon Musk. La concurrence s'est aussi renforcée, avec un Volkswagen qui prend enfin la mesure du marché électrique. Pour le fabricant, il est d'ailleurs temps de pivoter : Tesla va produire des robots humanoïdes Optimus et pourrait ralentir ses efforts sur le marché automobile, en témoigne l'arrêt des Model S et X.