La batterie de sa Xiaomi SU7 reste en excellente santé malgré un usage extrême

La longévité des voitures électriques fait souvent débat. Pourtant, un modèle de la Xiaomi SU7 vient de créer la surprise. Sa batterie affiche une santé remarquable après un usage hors norme.

Les véhicules électriques suscitent encore de nombreuses interrogations. Leur autonomie, le réseau de recharge et surtout leur durée de vie alimentent régulièrement les discussions. Pendant longtemps, on a cru que les batteries s’usaient plus vite que les moteurs thermiques. Pourtant, une étude de 2025, basée sur 30 millions de véhicules, révèle que les voitures électriques durent en moyenne 18,4 ans. Elles parcourent même davantage de kilomètres avant leur mise au rebut, soit 200 000 km contre 187 000 km pour les modèles essence.

La Xiaomi SU7, voiture électrique lancée récemment par le géant chinois, illustre parfaitement cette évolution. Alors que la première génération vient d’atteindre la fin de sa production, un propriétaire a partagé des chiffres impressionnants sur les performances de sa batterie. Après 18 mois et plus de 265 000 kilomètres parcourus, celle-ci conserve 94,5 % de sa capacité. Un résultat inattendu, compte tenu de l’usage très intensif du véhicule.

Sa Xiaomi SU7 conserve 94,5 % de sa batterie après 265 000 km en 18 mois

Selon les données relayées par Car News China, le propriétaire du véhicule, un certain M. Feng, conduit une Xiaomi SU7 à propulsion. Il parcourt en moyenne 600 km par jour. Cela correspond à environ 506 cycles complets de charge-décharge, en se basant sur une consommation de 18 kWh pour 100 kilomètres. En pratique, le nombre de cycles partiels est bien plus élevé, car il suit la recommandation de maintenir la charge entre 20 et 80 %. Ce niveau de conservation dépasse largement les standards habituels des constructeurs. Ceux-ci garantissent généralement leurs batteries pendant 8 ans ou 150 000 km, avec une perte de capacité tolérée allant jusqu’à 30 %.

Au-delà de la batterie, l’état général du véhicule étonne. Les pneus affichent encore une profondeur de 8 mm, les freins n’ont jamais été changés, et le liquide de refroidissement conserve ses propriétés d’origine. Ces données, partagées sur les réseaux chinois Weibo et Bilibili par l’utilisateur “Jackson’s Sunset Drive”, ont rapidement attiré l’attention. Même Lei Jun, PDG de Xiaomi, a relayé la vidéo. De son côté, le propriétaire compte bien aller plus loin, il vise 600 000 kilomètres en trois ans.