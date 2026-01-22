Tesla n’est plus le meilleur vendeur de voitures électriques en Europe, le nouveau roi est…

Face au déclin des ventes de Model Y et Model 3, Tesla n'est plus le champion des ventes de voitures électriques en Europe. Volkswagen rafle le titre, tandis que Skoda impressionne avec son Elroq.

Tesla perd sa couronne. Après des années de domination, le constructeur automobile n'est plus celui qui vend le plus de véhicules électriques en Europe. Entre chute importante de ses propres ventes et progression de ses concurrents, 2025 a été une année difficile pour le fabricant. Les marques traditionnelles investissent désormais sérieusement le marché du tout électrique, tandis que l'image de Tesla s'est dégradée suite aux frasques d'Elon Musk.

D'après Automotive News, qui cite les données du cabinet d'analyse Dataforce, c'est Volkswagen qui est devenu numéro 1 des ventes de voitures 100 % électriques l'année dernière. Le fabricant allemand a écoulé 274 417 unités en 2025, soit une très belle hausse de 56 % en seulement un an. Volkswagen a démarré timidement son aventure dans l'industrie de l'électrique, mais semble avoir franchi un cap important récemment.

La Skoda Elroq fait de l'ombre à la Model 3, Volkswagen en grande forme

Tesla s'empare de la seconde position, avec 238 765 véhicules vendus sur la période, pour une baisse de 27 %. Pourtant, la Model Y reste le véhicule électrique le plus vendu en Europe (151 331 immatriculations), alors que la Model 3 se classe en troisième position (86 261 unités). Volkswagen ne place aucune de ses voitures sur le podium, mais parvient à réaliser la différence grâce à un catalogue plus fourni et couvrant donc plus de besoins chez les consommateurs.

BMW confirme sa bonne forme du moment sur l'électrique. La marque allemande a expédié 193 186 véhicules en 2025, 15 % de plus qu'en 2024. Suffisant pour s'octroyer le statut de troisième meilleur vendeur sur le vieux continent. Mais attention pour cette année, car Skoda arrive en force. Quatrième du classement, la marque a progressé de 117 % en une année, une explosion des ventes (172 100) qui la rapproche du podium. L'Elroq, un SUV compact au prix abordable, a très vite trouvé son public et s'impose comme l'une des sensations de l'année dernière, se hissant entre les Tesla Model Y et 3 au tableau des meilleures ventes. Audi ferme le top 5, parachevant la domination du groupe Volkswagen, avec 153 848 voitures immatriculées, soit une hausse de 51 %.