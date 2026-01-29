Tesla tourne une page importante de son histoire. Les Model S et X vont disparaître pour laisser la place à une nouvelle génération de machines. L’entreprise se prépare à produire des robots humanoïdes en masse.

Depuis plusieurs années, Tesla ne se limite plus aux voitures électriques. L’entreprise investit dans l’autonomie, les véhicules sans conducteur et les robots humanoïdes. Ces projets, comme le robot Optimus ou le robotaxi Cybercab, sont censés représenter l’avenir de la marque. Elon Musk affirme régulièrement que ces machines pourraient générer plus de revenus que les voitures elles-mêmes, même si leur production reste encore très limitée.

Il y a quelques jours à peine, Elon Musk annonçait que la montée en cadence serait “atrocement lente” pour les robots. Pourtant, il vient de confirmer un tournant majeur, Tesla va arrêter la production des Model S et Model X dès le trimestre prochain. L’usine de Fremont, en Californie, qui assemblait ces deux véhicules, sera reconvertie pour accueillir la fabrication du robot Optimus à grande échelle.

Tesla arrête les Model S et X pour produire 1 million de robots humanoïdes Optimus par an

Les Model S et X vont donc tirer leur révérence. La berline Model S, lancée en 2012, avait permis à Tesla de s’imposer comme acteur sérieux de la voiture électrique. Le SUV Model X, apparu en 2015 avec ses portes papillon, visait un public plus familial. Mais ces deux modèles, devenus très coûteux. Ils ne représentaient plus qu’une faible part des ventes de Tesla en 2025, à peine 50 850 unités, contre 1,6 million pour les Model 3 et Y. Elon Musk parle d’un “hommage honorable” pour expliquer leur retrait. L’objectif désormais est de produire jusqu’à un million de robots Optimus par an dans les mêmes installations.

Cette décision rapide surprend, car elle intervient peu après le retour des deux modèles en France. En octobre 2025, Tesla annonçait la disponibilité des versions améliorées des Model S et X, avec des autonomies allant jusqu’à 744 km pour la Model S. Les prix étaient compris entre 109 990 € et 124 990 €. Ce revirement illustre une stratégie en perpétuelle évolution. Elon Musk semble prêt à abandonner des produits encore récents pour faire place à une vision plus ambitieuse, centrée sur la robotique et l’intelligence artificielle, même si les délais industriels restent incertains.