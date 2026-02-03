Le Samsung Galaxy S24 FE atteint un prix bas record avec ce code, mais il faut faire vite !

Les soldes se terminent dans quelques heures et, pour cette dernière journée de promotions exceptionnelles, Cdiscount va encore plus loin grâce au code 15DES129 cumulable avec les offres en cours. Vous pouvez ainsi vous offrir le Samsung Galaxy S24 FE à 384,20€ seulement ! C’est un excellent prix sachant qu'à sa sortie, il était affiché à 749 € !

Samsung Galaxy S24 FE

Le prix du Samsung Galaxy S24 FE a bien chuté depuis l’arrivée de son successeur. Alors qu’il était proposé à 749 € à sa sortie, l’excellent smartphone est passé à 499€ seulement ces derniers mois. Et durant les soldes, il est encore moins cher puisqu’il passe à 399,20 € au lieu de 499€ ! Mais ça n’est pas tout !

Pour cette dernière journée des soldes, Cdiscount a mis en place un code qui vous permet de vous équiper à petit prix. En renseignant le code 15DES129 dans votre panier, vous avez 15€ de réduction supplémentaire dès 129€ d’achat. Le Samsung Galaxy S24 FE passe donc à 384,20€ ! Et bonne nouvelle, le smartphone est vendu par Darty et vous bénéficiez de la livraison gratuite.

À ce prix, vous trouverez difficilement un autre smartphone d’une grande marque avec des caractéristiques aussi avancées ! C’est une excellente offre pour vous équiper à petit prix, alors ne passez pas à côté, demain il sera trop tard !

Pourquoi le Samsung Galaxy S24 FE reste un excellent choix en 2026 ?

Le Samsung Galaxy S24 FE est un smartphone polyvalent qui, aujourd'hui encore, n'a pas à rougir de ses caractéristiques. Sous le capot, on retrouve une puissante puce Exynos 2400e couplée à 8 Go de RAM, ce qui en fait un modèle polyvalent et fluide. C'est un smartphone qui tient la route, même avec un usage intensif.

Pour l'écran, ce smartphone est équipé d'une dalle Dynamic AMOLED 2X FHD+ (1080 x 2340 pixels) de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photo n'est pas en reste puisqu'en plus de l'objectif selfie de 10 Mpx, le Samsung Galaxy S24 FE est équipé d'un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, d’un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et d'un téléobjectif x3 de 8 Mpx.

Enfin, malgré son petit prix, ce smartphone ne fait pas de compromis sur son design haut de gamme. Il est en effet doté d’un cadre en aluminium. Et comme il est certifié IP68, il est résistant à l’eau et la poussière. Sa batterie de 4700 mAh vous offre jusqu'à 28 heures d'autonomie en lecture vidéo.


