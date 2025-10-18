Dans ce pays européen, les voitures thermiques ont disparu : on approche des 100 % de ventes de véhicules électriques

Après avoir quasiment atteint son objectif d'une transition du thermique vers l'électrique, la Norvège va supprimer ses aides à l'achat d'un véhicule électrique.

La Norvège est l'un des pays les plus avancés au monde en termes d’adoption des véhicules électriques, si ce n'est le plus avancé. Question de mentalité de ses citoyens ? Peut-être, mais pas que. Le gouvernement a mis en place de nombreux avantages à l'acquisition de véhicules électriques, dont l'exonération de droits d'importation, de taxe routière, de taxe d'immatriculation et de TVA, cette dernière s'élevant à 25 % en Norvège.

Les résultats sont là : en septembre 2025, 98,3 % des nouvelles immatriculations dans ce pays ont concerné des véhicules tout électriques. Oui, ce taux exclut donc les simples hybrides rechargeables. C'est un véritable plébiscite. Maintenant que l'électrique s'est imposé comme référence, les consommateurs norvégiens vont par contre être invités à payer plus cher leurs acquisitions.

Acheter une voiture électrique va coûter bien plus cher en Norvège

“Nous nous étions fixés comme objectif que toutes les nouvelles voitures particulières soient électriques d'ici à 2025, et… nous pouvons dire que l'objectif a été atteint”, a déclaré Jens Stoltenberg, le ministre des Finances norvégien, dans des propos rapportés par Reuters. Les incitations vont donc peu à peu être supprimées.

Dès 2026, l'exonération sur la TVA sera moins intéressante sur un grand nombre de véhicules. Seuls ceux coûtant moins de 300 000 couronnes (25 500 euros) continueront d'en profiter pleinement, contre 500 000 couronnes actuellement. Plusieurs modèles de Tesla, marque populaire en Norvège, vont donc basculer dans la catégorie des véhicules pour lesquels il faudra payer une partie de la TVA (25 % de la différence avec le seuil des 300 000 couronnes, et non sur la valeur totale). D'autres véhicules milieu de gamme à succès, comme la Volkswagen ID.4, vont aussi être sujets à la TVA.

En 2027, tous les avantages pourraient être retirés. Il s'agit pour l'instant d'une intention du gouvernement, qui doit être validée par le Parlement. Par contre, pour éviter que les Norvégiens ne se tournent à nouveau vers le thermique, il est prévu d'augmenter le montant de la taxe d'immatriculation des véhicules fonctionnant aux énergies fossiles. Bref, mieux vaut se dépêcher d'acheter si on a besoin d'une nouvelle voiture quand on vit en Norvège.