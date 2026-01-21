Tesla brade sa Model Y en France, voici le nouveau prix

Tesla essaie de relancer les ventes de Model Y en France avec un bonus de reprise permettant de faire descendre le prix de sa voiture électrique jusqu'à 31 290 euros.

Les ventes de Tesla ont dégringolé l'année dernière en Europe, dont la France. Les prises de position politiques et les frasques d'Elon Musk ont fortement entaché la réputation du constructeur automobile, qui doit maintenant faire des efforts financiers pour tenter de relancer la demande et séduire les consommateurs. Et sa dernière offre pour l'acquisition d'une Model Y pourrait bien en convaincre quelques-uns de sauter le pas.

Comme repéré par Automobile Propre, Tesla a lancé en France un bonus de reprise d'une valeur de 3 000 euros pour les commandes de Model Y passées avant le 1er avril 2026. Pour y prétendre, il faut donc disposer d'un véhicule à faire reprendre, mais aussi payer comptant. Il est valide pour toutes les configurations de Model Y neuves.

La Tesla Model Y à partir de 31 290 euros

Cette offre de reprise peut bien sûr être cumulée aux options d'aide à l'achat d'un véhicule électrique. La Model Y est notamment éligible à la prime CEE renforcée, puisqu'elle est produite en Allemagne, à la Gigafactory de Berlin. Celle-ci s'élève maintenant à entre 3 600 et 5 700 euros, un montant qui varie en fonction des revenus et de la composition du foyer.

La Tesla Model Y Standard de série est annoncée à 39 990 euros. Entre l'offre de reprise et la prime CEE, il est donc possible de faire baisser la facture jusqu'à 8 700 euros, ce qui nous amène à un prix plancher de 31 290 euros. Bien sûr, tout le monde ne peut pas revendiquer le bonus de reprise ou tirer le maximum de l'aide CEE, sans parler qu'on a souvent envie d'ajouter des options quand on achète une Tesla. Mais c'est bien le tarif attractif auquel certains foyers peuvent s'offrir une Model Y.

La Model Y Standard Propulsion embarque un écran tactile 15,4 pouces, des sièges avant chauffants et annonce une autonomie de 534 km selon la norme WLTP. Elle est par contre privée d'équipement plus haut de gamme à l'arrière du véhicule, comme l'écran ou les sièges chauffants. La version Grande Autonomie permet une endurance de 657 km (WLTP), mais il faut compter 5 000 euros de plus.