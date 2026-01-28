Tesla s’effondre en Europe alors que les voitures électriques battent tous les records

L’année 2025 marque un tournant historique pour l’industrie automobile en Europe. Les voitures électriques ont dépassé les modèles essence en décembre. Mais Tesla, pourtant leader du secteur, enregistre une chute spectaculaire.

Depuis plusieurs années, le marché automobile européen évolue rapidement vers l’électrification. L’Union européenne vise l’interdiction des voitures thermiques neuves d’ici 2035, et les chiffres de fin 2025 montrent que le changement est déjà en marche. En décembre dernier, pour la première fois, les ventes de véhicules 100 % électriques ont dépassé celles des modèles essence, comme nous l’évoquions récemment. Les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 51 % par rapport à décembre 2024, tandis que celles à essence ont chuté de 19,2 %. Une nouvelle étape vient d’être franchie.

Sur l’ensemble de l’année 2025, les voitures électriques (BEV) ont atteint 17,4 % de parts de marché dans l’Union européenne, contre 13,6 % en 2024. De nombreuses marques ont profité de cette dynamique. Volkswagen est même devenu le nouveau numéro 1 des ventes électriques en Europe, avec une progression de 56 % sur un an, comme nous l’indiquions dans un précédent article. D’autres, comme BYD, affichent une croissance spectaculaire. Pourtant, Tesla, longtemps en tête, subit un véritable revers.

Tesla subit la plus forte chute du marché européen malgré l’explosion des ventes de voitures électriques

En 2025, Tesla a vu ses ventes chuter de 37,2 % en Europe, selon les données de l’ACEA. C’est la pire performance du marché, hors marques marginales comme Jaguar ou Lancia. Une baisse d’autant plus marquante que le marché des voitures électriques est en pleine expansion. Si le Model Y reste la voiture électrique la plus vendue sur le continent, cela n’a pas suffi à compenser l’effondrement global des ventes de la marque.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul. La concurrence est de plus en plus féroce, avec des marques comme Volkswagen qui proposent un catalogue plus large. D’autres acteurs comme Skoda ou BYD séduisent aussi avec des modèles adaptés aux attentes locales. En parallèle, l’image de Tesla s’est fragilisée, notamment à cause des polémiques entourant Elon Musk. Enfin, des données venues du Danemark indiquent un taux d’échec préoccupant des Model 3 et Model Y aux contrôles techniques, ce qui freine le marché de l’occasion. Pour le constructeur, l’année 2025 aura donc été celle d’un décrochage, alors même que l’électrique s’impose partout en Europe.