Artemis 2 : la NASA repousse le décollage après plusieurs incidents majeurs, voici la nouvelle fenêtre de tir visée

Depuis plusieurs mois, la NASA prépare la mission Artemis 2 qui marquera le retour historique de l’Humanité au-delà de l’orbite terrestre. Alors que l’agence américaine prévoyait son décollage pour le 8 février, des difficultés majeures rencontrées lors d’un entraînement viennent inéluctablement de repousser cette étape charnière.

Rome ne s’est pas faite en un jour, les grandes missions lunaires non plus. Depuis plusieurs années, la NASA prépare le retour de l’Humanité sur notre satellite naturel afin d’y établir une présence durable – pour ensuite envisager des missions sur Mars. Ce projet ambitieux a un nom : c’est le programme Artemis.

Celui-ci se divise en plusieurs missions. Si Artemis 1 a permis de tester la capsule Orion sans équipage en 2022, Artemis 2 sera le premier vol habité : il marquera le grand retour des astronautes au-delà de l’orbite terrestre – afin de préparer l’alunissage prévu avec Artemis 3. Mais alors que la NASA prévoyait de lancer Artemis 2 le 8 février, l’agence spatiale américaine est contrainte de changer son fusil d’épaule.

Voici les potentielles dates de lancement de la mission Artemis 2

Artemis 2 a pour vocation d’emporter quatre astronautes à bord de la capsule Orion pour un voyage de 10 jours autour de la Lune : une première depuis 1972. Le lancement, initialement prévu le 8 février, a dû être reporté après que la NASA a rencontré des problèmes lors d’un entraînement clé : la répétition générale humide – soit un essai final simulant le lancement en conditions réelles.

Cet exercice, d’une durée de 49 heures pour Artemis 2, a commencé le 1er février (à 2h13 du matin heure française). De « nombreux objectifs prévus » ont été atteints selon la NASA, tels que la recharge des batteries de vol d’Orion ou encore la mise sous tension des deux étages de la fusée. Toutefois, lors d’un test crucial – celui de ravitaillement –, l’équipe de lancement s’est heurtée à un problème majeur : des fuites d’hydrogène liquide.

Le test de ravitaillement consiste à charger plus de 2,65 millions de litres d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide ultra-froids dans la fusée. La mission précédente avait également connu des fuites, ce qui avait retardé son décollage prévu pour le printemps 2022. Là encore, ces fuites concernent l’hydrogène liquide et se situent au niveau de l’interface utilisée pour l’acheminer.

L’équipe de lancement a su gérer ce contretemps efficacement, mais le taux de fuite s’est finalement accru de nouveau, obligeant la NASA à interrompre le test à environ cinq minutes de la fin. Mais ce n’est pas le seul souci qui a été rencontré lors de l’exercice : coupures de communications audio, nouveau serrage d’une vanne liée à la pressurisation remplacée récemment…

La NASA a recalculé une fenêtre de lancement pour Artemis 2, elle est composée de cinq dates potentielles en mars : du 6 au 9 mars et le 11 mars. D’autres possibilités ont été évoquées pour avril : le 1er avril, du 3 au 6 avril ou le 30 avril.


