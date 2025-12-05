Model 3 Standard : la voiture électrique la plus abordable jamais conçue par Tesla débarque officiellement en Europe. Quelles concessions pour un prix aussi compétitif ?

Lancée il y a quelques mois aux États-Unis, la Tesla Model 3 Standard est le véhicule le plus abordable jamais conçu par le constructeur. Mais pour proposer un modèle toujours plus accessible, Tesla a dû faire des concessions : lesquelles ? Quel est son prix ? On vous dit ce qu’il y a à savoir.

En octobre dernier, un mystérieux teaser a intrigué les fans de Tesla, qui y sont allés de leurs pronostics : projet inédit, nouvelle Roadster tant attendue… Il s’agissait en réalité du lancement, aux États-Unis, de deux nouvelles versions allégées de ses véhicules phares, et parmi elles : la Model « Standard ».

La Model 3 étant déjà la berline la plus abordable, cette nouvelle déclinaison Standard se veut encore plus accessible, afin de démocratiser toujours plus la mobilité électrique. C’est officiel, la Model 3, le véhicule Tesla le plus abordable jamais conçu, débarque en Europe : les livraisons commenceront en février 2026. Voici ce qu’il faut en attendre.

La Tesla Model 3 Standard débarque en France avec « toutes les qualités de la Model 3, à un prix plus abordable »

Selon Tesla, la version Standard profite de « toutes les qualités de la Model 3, à un prix plus abordable». Le constructeur reprend tout ce qui a fait le succès de la Model 3 : grande autonomie, technologies avancées, sécurité élevée et confort optimal. Elle combine une autonomie élevée, une plus faible consommation par rapport à la concurrence (13 kWh/100 km), performances solides avec une accélération bien plus rapide que celle de nombreuses berlines sur le marché selon Tesla (0 à 100 km/h en 6,2 secondes). Elle est donc économique et demande très peu d’entretien.

La Model 3 Standard profite également du vaste réseau Superchargeur, d’un large éventail de fonctionnalités (application mobile, commandes vocales, modes Sentinelle et Chien), ainsi que d’un grand espace de chargement (jusqu’à 1 659 litres, en plus des 88 litres du coffre avant). De plus, elle bénéficie de toutes les dernières évolutions (comme la caméra avant améliorée) et de la même expérience logicielle haut de gamme (notamment les mises à jour à distance améliorant le véhicule en continu).

Tesla Model 3 Standard : quels compromis et pour quel prix ?

Bref, selon le constructeur, la Model 3 Standard dispose de « toutes les fonctions principales de Tesla ». Le terme « principales » a son importance puisque, pour proposer un modèle encore plus accessible, Tesla a inévitablement dû faire des concessions. Parmi elles : la disparition de l’écran arrière, mais également des sièges chauffants arrière, tout comme l’éclairage d’ambiance enveloppant personnalisable. Le réglage manuel l’emporte sur le tactile et l’électrique pour les buses de ventilation à l’arrière et le volant. Le constructeur a également dû faire l’impasse sur certaines finitions haut de gamme, privilégiant le tissu à la microsuède.

Surtout, la Model 3 Standard possède la moins bonne autonomie de toutes les déclinaisons : 534 km (WLTP) – contre 571 km pour la Performance, 660 km et 750 km respectivement pour les Premium Grande Autonomie transmission intégrale et Grande Autonomie Propulsion.

Abordons désormais le sujet qui fâche : le prix. Si l’on pouvait espérer une situation plus favorable en Europe qu’aux États-Unis – qui ont connu la disparition du crédit d’impôt de 7 500 $ rendant ce modèle plus cher qu’avant pour les acheteurs –, le constructeur n’a pas appliqué la même baisse d’environ 5 000 $ par rapport aux versions précédentes. Si ça avait été le cas, la Model 3 Standard aurait pu arriver autour de 35 000 € en Europe. Elle est finalement disponible à partir de 36 990 € – un peu comme si Tesla avait simplement interverti les devises, donc.