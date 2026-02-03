France Télévisions passe au HDR10+ sur les Smart TV Samsung, une grande première en Europe

Pour la première fois en France et en Europe, une chaîne TV en direct, France 2 UHD, a diffusé des contenus en HDR10+.

Le standard HDR10+ débarque sur les chaînes de télévision en linéaire. Samsung annonce que France Télévisions est le pionnier en la matière en Europe, France 2 UHD ayant adopté cette technologie à partir du 26 janvier 2026. “Cette transition permet la première diffusion sportive en DVB-T2 UHD HDR10+ Live en France et en Europe, lors des prochains grands événements sportifs de l’année”, fait savoir l'entreprise sud-coréenne.

Le HDR10+ est déjà disponible à grande échelle sur les plateformes de vidéo à la demande, mais il s'agit ici de son déploiement pour les chaînes en direct. La norme HDR10+ Live permet de bénéficier du HDR10+ en linéaire, et elle n'avait été jusqu'à présent rendue disponible que par quelques diffuseurs aux États-Unis.

Du HDR10+ en direct sur France 2 UHD

Le HDR10+ permet de traiter les métadonnées de manière dynamique, alors que le HDR10 se contente d'un traitement statique. C'est-à-dire que le HDR10+ ajuste les niveaux de luminosité et de couleur quasiment en temps réel, scène par scène ou image par image. Il offre donc un rendu plus précis et une image de meilleure qualité que le HDR10 de base.

Les Smart TV 4K et 8K de Samsung des gammes Micro RGB, Neo QLED, OLED, QLED, The Frame et Crystal UHD sont compatibles HDR10+ depuis environ 2018. Si votre TV est relativement récente, vous pouvez donc regarder certains programmes sportifs en HDR10+ sur France 2 UHD. “En collaborant avec le groupe France Télévisions pour cette première diffusion HDR10+ Live en Europe, nous franchissons une étape clé dans notre ambition de proposer aux consommateurs une expérience de divertissement toujours plus immersive et accessible au plus grand nombre”, a déclaré Sunil Lee, Vice-Président et Directeur Général du Samsung Electronics Research & Development Institute UK.

Le timing de l'annonce n'est pas anodin. France Télévisions diffuse les JO d'hiver 2026 de Cortina, dont les premières épreuves débutent cette semaine. L'actualité sportive est d'ailleurs chargée, puisque le Tournoi des 6 Nations est également imminent, avec France-Irlande dès le 5 février. Ensuite, ce sont Roland-Garros et le Tour de France qui pourraient en bénéficier. Ce type d'événement est l'opportunité rêvée pour tester une nouvelle technologie d'image. On ne peut qu'espérer que d'autres groupes audiovisuels prennent en charge le HDR10+ Live à l'avenir. On pense notamment à M6, qui diffusera la Coupe du Monde de football 2026.