Cette astuce simple vous débarrasse des résumés IA dans les recherches Google

Google a déployé les Aperçus IA en France. Impossible à désactiver normalement, il y a tout de même une manière de ne plus les voir lors que vous effectuez une recherche sur le moteur de la firme.

moteur recherche sans IA
Crédits : Adobe Stock

Plus de deux ans après les premiers pays servis, les Aperçus IA et le Mode IA de Google sont arrivés en France. Ils changent drastiquement la manière d'aborder une recherche sur le moteur de recherche d'Alphabet, la maison-mère. Les Aperçus sont des résumés issus de plusieurs liens, ce qui vous évite d'avoir à cliquer sur ces derniers pour en lire le contenu. Les sources sont toutefois indiquées si vous souhaitez faire des vérifications par exemple.

Quant au Mode IA, c'est un genre de fusion entre le chatbot Gemini et les résultats de recherche. Là aussi, chaque élément de réponse à la requête formulée est accompagnée de la source dont il est tiré. Vous pouvez ensuite continuer la conversation avec l'intelligence artificielle si besoin. Pratique, mais tout le monde n'en a pas l'intérêt. Il est facile de ne pas voir le Mode IA puisqu'il suffit de ne pas s'en servir. Pour les Aperçus IA, il faut recourir à une astuce toute simple, Google ne nous laissant pas la possibilité de les désactiver.

Comment ne plus voir les Aperçus IA dans les recherches Google

Lorsque vous tapez votre requête dans la barre de recherche IA, laissez un espace puis ajouter “-ai” (sans les guillemets) avant de valider. C'est tout. Vous pouvez voir sur la capture d'écran ci-dessous que l'Aperçu IA est absent, alors qu'il serait présent sans l'utilisation de “-ai”. Notez que cela désactive uniquement l'affichage de ce dernier. Si vous cliquez sur l'onglet Mode IA, vous verrez que votre requête a bien fait l'objet d'une analyse par l'IA de Google.

Supprimer Aperçu IA recherche Google
Crédits : capture d'écran Phonandroid

L'astuce n'a rien de magique. Elle fait appel à ce qu'on appelle un opérateur booléen, c'est à dire un mot ou un symbole permettant d'affiner une recherche Google. Par exemple “and” pour combiner deux termes, ou “or” pour obtenir des résultats sur l'un ou l'autre indifféremment. Ici, nous utilisons le tiret du 6, “-“, soit le symbole du moins. Il sert à exclure ce qui le suit de la recherche. Si vous tapez “chat -chien”, le mot “chien” ne sera pas pris en compte. Ça fonctionne aussi pour ne pas voir le résumé IA avec le mot-clé “ai”, pour “artificial intelligence”.


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