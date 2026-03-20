Fini les poils d’animaux : l’aspirateur Shark Detect Clean avec autovidage passe à 252 € (-43%)

L'aspirateur sans fil Shark Detect Clean est un modèle taillé pour affronter les poils d'animaux sur tous les types de sols. Il bénéficie actuellement d'une réduction de 43 %, directement sur le site officiel.

Shark Detect Clean IW3612EUT

Quand on a des animaux à la maison, les poils s'accumulent et un aspirateur classique montre vite ses limites. Le modèle Shark Detect Clean IW3612EUT est conçu spécialement pour répondre à ce problème. Il dispose en plus d’un système de vidage automatique qui apporte un véritable plus au quotidien.

Cet aspirateur fait actuellement l’objet d’une réduction de 43% sur le site officiel de la marque. D’abord, le produit est affiché à 279,99 € au lieu de 449,99 €. Ensuite, grâce au code promo PASHARK10 exclusif à Phonandroid, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 10%.  L’aspirateur revient au final à seulement 251,99 €.

L’aspirateur qui simplifie le ménage au quotidien

Le Shark Detect Clean IW3612EUT dispose d’une brosse anti-emmêlement qui capture les poils de chiens et de chats sans s'encrasser, contrairement aux aspirateurs balais classiques qui ont plus de mal face aux poils longs. Grâce à la technologie DuoClean, ce modèle passe facilement des sols durs aux moquettes sans que vous n’ayez à changer de réglage ou d'accessoire.

L’un de ses gros points forts reste l'autovidage. Le Shark Detect Clean IW3612EUT dispose d’une base de 2 litres qui récupère automatiquement le contenu du bac après chaque utilisation. Vous n’avez donc pas besoin de vider l'aspirateur manuellement, une corvée que redoutent la plupart des utilisateurs. Il vous suffit de le poser sur sa station et le tour est joué.

Le Shark Detect Clean est par ailleurs équipé d’autres technologies qui facilitent son utilisation. La détection intelligente ajuste par exemple la puissance d'aspiration en fonction du type de sol et du niveau de saleté détecté. Cela permet notamment d’optimiser l’autonomie.

Enfin, cet aspirateur balai sans fil offre une bonne maniabilité, en plus d’être convertible en aspirateur à main. Cela le rend plus pratique pour nettoyer les canapés, les sièges de voiture ou les recoins difficiles d'accès.


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