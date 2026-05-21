Shark FlexBreeze HydroGo : l’indispensable ventilateur brumisateur portable passe à petit prix avec ce code, c’est parfait pour les beaux jours !

L’été approche et les fortes chaleurs s’installent peu à peu en France. N’attendez pas le dernier moment pour vous équiper ! Shark propose actuellement un code qui casse le prix de son excellent ventilateur brumisateur portable. Avec le code PASN10, le Shark FlexBreeze HydroGo passe à 134,99 € seulement.

ventilateur brumisateur Shark FlexBreeze HydroGo

Après un hiver très pluvieux, les beaux jours sont enfin là et font la joie de nombreux Français. Mais les fortes chaleurs ne sont pas toujours agréables alors, pour vous rafraîchir sans avoir à installer une clim, vous pouvez opter pour un ventilateur brumisateur.

Le Shark FlexBreeze HydroGo est un ventilateur portable qui vous permet de profiter d’une fraîche en intérieur comme à l’extérieur. Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 149,99 €, mais en renseignant le code PASN10 dans le panier, vous avez 10% de réduction immédiate. Ainsi, vous pouvez vous l’offrir à 134,99 € seulement. C’est un excellent prix pour modèle aussi efficace !

Shark FlexBreeze HydroGo : c’est le ventilateur brumisateur indispensable pour cet été !

Le FlexBreeze HydroGo de Shark a été pensé pour vous accompagner pendant les épisodes de forte chaleur. En combinant une ventilation puissante avec une brumisation rafraîchissante, les canicules deviennent plus supportables. Grâce à son format compact, ce ventilateur portable sans fil peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est d’ailleurs certifié IPX5 et est conçu pour résister aux UV. Il est aussi à l’aise dans une maison que sur une terrasse ou dans un jardin. Vous conservez ainsi une sensation de frais partout où vous allez.

Le système HydroGo Evaporative Cooling génère une brume très fine afin de rafraîchir l’air sans laisser d’humidité sur vos meubles. Il dispose d’un réservoir de 150 ml qui s’installe très simplement, vous permettant ainsi d’en profiter immédiatement sans contrainte.

Son poids de seulement 2,1 kg le rend facilement transportable. Il est par ailleurs porté d’une batterie qui vous offre jusqu’à 12 heures d’autonomie. Son fonctionnement est discret et silencieux.

Enfin, le Shark FlexBreeze HydroGo dispose de cinq vitesses. Sa tête est inclinable jusqu’à 45° afin de diriger le flux d’air avec précision. Il est capable d’envoyer l’air jusqu’à 20 mètres et il reste performant même dans de grands espaces. Ce ventilateur portable avec brume résistant aux conditions extérieures est donc un indispensable pour cet été !


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