Galaxy S26 : Amazon fait tomber son prix sous les 650 €, chargeur inclus

Quelques mois à peine après son arrivée, le plus petit modèle de la gamme Galaxy S26 passe sous la barre des 650 € chez Amazon. L’offre concerne la version avec 256 Go de stockage et comprend même le chargeur secteur.

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Samsung a lancé le Galaxy S26 à 999 € en France. Le smartphone est actuellement en promotion à 649 € dans son coloris noir chez Amazon, ce qui représente une réduction de 350 €, soit 35 % de moins sur le prix de départ. Pour un modèle aussi récent, la baisse est déjà importante, mais elle ne devrait pas durer.

Le contenu de l’offre mérite aussi d’être précisé. Samsung ne place normalement qu’un câble USB-C dans la boîte de ses smartphones haut de gamme, mais Amazon ajoute ici un adaptateur secteur de 25 W qui correspond à la puissance de charge supportée par le Galaxy S26. Vous disposez ainsi de tout le nécessaire pour utiliser la recharge rapide du téléphone dès sa réception.

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Le Galaxy S26 devient bien plus accessible à 649 €

Ce smartphone s’adresse à ceux qui préfèrent un modèle facile à manipuler plutôt qu’un appareil proche du format d’une petite tablette. On y retrouve donc un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces, et les bordures affinées permettent de conserver un boîtier assez compact.

Le téléphone ne pèse que 167 g et son épaisseur est limitée à 7,2 mm. Il devrait donc se faire moins sentir dans une poche qu’un Galaxy S26+ ou un S26 Ultra. L’écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz. Les animations, le défilement des pages et les jeux compatibles gagnent ainsi en fluidité. Luminosité maximale de 2 600 nits aide à garder les contenus lisibles en plein jour.

Samsung utilise également un cadre en aluminium et du verre Gorilla Glass Victus 2. La certification IP68 apporte une protection contre l’eau et la poussière.

Le processeur Exynos 2600 est associé à 12 Go de mémoire vive, une configuration suffisamment solide pour passer rapidement d’une application à une autre, jouer ou profiter des outils de Galaxy AI. Samsung a également abandonné la version 128 Go qui servait d’entrée de gamme au Galaxy S25 : le S26 commence directement à 256 Go, comme le modèle vendu ici.

Pour les photos, le Galaxy S26 dispose de trois capteurs à l’arrière : un principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Cette troisième focale reste utile pour cadrer un portrait ou photographier un sujet éloigné sans s’en remettre entièrement au zoom numérique.

Enfin, la batterie de 4 300 mAh offre jusqu’à 30 heures de lecture vidéo et peut retrouver environ 56 % de charge en une trentaine de minutes d’après notre test du smartphone.