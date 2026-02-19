Vous avez galéré devant ce boss ? L’application Xbox sur PC va célébrer votre victoire avec cette nouvelle fonctionnalité

Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité de son application Xbox sur PC auprès des membres deu programme Insider. Celle-ci consiste à générer des récapitulatifs de votre session de jeu en n'affichant que les moments les plus marquants.

Microsoft tient absolument à ce que vous utilisiez son application Xbox si vous jouez sur PC et n'a de cesse de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités pour vous convaincre. Certaines sont particulièrement pratiques, comme l'ouverture du launcher aux autres stores qui permet notamment de lancer des jeux achetés sur Steam ou Epic. D'autres sont plus anecdotiques — voire potentiellement néfastes pour les performances en jeu.

La nouveauté du jour tombera certainement dans cette deuxième catégorie pour de nombreux joueurs. Microsoft teste actuellement une petite fonctionnalité auprès des membres du programme Insider sur Windows 11. Elle consiste à générer des récapitulatifs de chaque session de jeu, afin de revisiter les événements et épreuves traversés durant celle-ci. Si jamais vous vouliez revoir ce moment où vous avez enfin battu cet insupportable boss, ça tombe donc très bien.

Sur le même sujet — L'application Xbox fait peau neuve en juillet avec des fonctionnalités inédites pour les joueurs PC

L'application Xbox va vous remontrer vos plus beaux moments de gloire en jeu

Ce récapitulatif contient des captures et enregistrements d'écran effectués avec la Xbox Game Bar, les succès obtenus ou encore les “moments de jeu pertinents”, comme l'explique Microsoft (sans plus de précision). La firme explique en revanche que ces derniers ne s'afficheront que lorsque l'application les juge “utiles”. S'ils n'apparaissent pas à la fin de votre session, c'est donc que l'application a estimé que celle-ci était oubliable.

Le hic étant bien évidemment que cette fonctionnalité a besoin de tourner en arrière-plan en permanence durant votre session de jeu. Microsoft affirme avoir « optimisé ceci afin de minimiser l'impact sur la mémoire et les performances », mais gageons que l'option ne sera pas la bienvenue sur les jeux gourmands qui mettent déjà à mal votre PC. Heureusement, il sera possible de la désactiver en se rendant dans les paramètres de l'application.


