Une console Asus ROG Xbox Ally X avec 64 Go de RAM ? C’est possible, la preuve

Un bricoleur habitué des soudures a fait passer sa console portable Asus ROG Xbox Ally X de 24 à 64 Go de RAM. L'opération s'est bien déroulée, mais à quoi sert-elle exactement ?

Il y a des produits Tech faits pour être améliorés au fil du temps. Les ordinateurs viennent tout de suite en tête, avec la possibilité d'en changer tous les composants si le cœur vous en dit. Et puis il y a les appareils pour lesquels il faut se contenter de ce qu'ils proposent une fois entre nos mains. Enfin presque. Certains bricoleurs particulièrement motivés n'hésitent pas à se retrousser les manches pour apporter des modifications non prévues.

Exemple, le vidéaste derrière la chaîne YouTube SlickBuys Mods and Repairs. Habitué des transformations assez extrêmes, il a dernièrement jeté son dévolu sur la console portable ROG Xbox Ally X d'Asus. L'objectif est simple sur le papier : la faire passer à 64 Go de mémoire RAM. Un gain de 40 Go donc, l'appareil étant livré avec 24 Go de RAM. Dans les faits, le procédé n'est pas à la portée de tout le monde.

Il met 64 Go de RAM dans sa ROG Xbox Ally X d'Asus, mais pour quoi faire ?

La solution adoptée est en réalité la seule possible. SlickBuys enlève les 4 modules de RAM LPDDR5X (6 Go chacun) pour les remplacer par autant de modules de 16 Go. Mais ce n'est pas tout. Il faut ensuite modifier le BIOS pour faire reconnaître les nouveaux composants. Pour ça, le youtubeur dessoude la puce BIOS de la carte-mère avant de la modifier sur son ordinateur via une interface de programmation USB.

Une fois le tout réassemblé, la console démarre sans encombre. Au-delà de l'exploit technique, on se demande quelle est l'utilité de la démarche. Disons-le tout de suite : ça ne changera probablement rien à l'expérience de jeu. La vitesse de la mémoire est toujours la même, et les 24 Go précédents sont plus que suffisants. En revanche, pour qui veut se servir de la ROG Ally X comme d'un véritable ordinateur en lui confiant des tâches gourmandes, la modification a du sens. À vous de voir si vous êtes prêt à vous lancer dans la soudure.