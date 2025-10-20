Microsoft pourrait ressusciter la Xbox 360 avec un émulateur officiel pour Windows, on signe où ?

À chaque jour sa folle rumeur à propos de Xbox. Cette fois, il ne s'agit pas de prédire la fin de la marque, mais au contraire d'un petit vent de nostalgie. Selon un journaliste visiblement bien renseigné, il se pourrait en effet que Microsoft se décide à lancer son propre émulateur de la Xbox 360. Avec un objectif bien précis en tête…

Il ne passe pas un jour en ce moment sans que Xbox ne fasse l'objet d'une rumeur. Ces derniers temps, celles-ci étaient plus maussades, prédisant la fin de l'aventure de Microsoft dans le monde du hardware console. Et ce, alors même que la firme de Redmond vient de lancer une toute nouvelle machine : La ROG Xbox Ally, ou sa “Xbox portable”. Or, justement, il va bien falloir convaincre les joueurs d'acheter cette dernière – surtout au prix où elle est vendue.

Pour ce faire, il se pourrait que Microsoft ait une petite idée en tête. Une idée qui ne bénéficierait pas qu'aux joueurs de la Xbox Ally, mais à tous les joueurs se trouvant sur PC (ce qui, en vérité, revient peu ou prou au même, la Xbox Ally tournant sur Windows). C'est en tout cas ce que prétend Jez Corden, journaliste chez Windows Central, qui s'est laissé aller à une petite indiscrétion sur le serveur Discord de ResetEra.

Sur le même sujet – Gears of War Reloaded sort aujourd’hui, faut-il jouer au remaster du jeu culte de la Xbox 360 ?

Bientôt un émulateur Xbox 360 officiel ?

“J'ai entendu dire que [Microsoft] travaille sur un émulateur capable de faire tourner au moins quelques jeux Xbox sur PC. La rétro-compatibilité avec la Xbox 360 ferait partie du projet”. Voilà donc ce qu'a révélé Jez Corden à propos de l'émulateur, juste avant d'expliquer que Microsoft devra au préalable négocier des accord de licence avec certains éditeurs pour pouvoir proposer leurs jeux sur l'émulateur.

Pourquoi maintenant ? Il se pourrait que cet émulateur serve d'argument de vente pour la Xbox Ally, qui verrait alors son nombre de jeux compatibles exploser. Il faut en effet souligner que le Steam Deck doit sa popularité notamment au fait que de nombreux joueurs s'en servent comme émulateur universel. Un succès similaire chez Nintendo, qui propose de son côté des émulateurs NES, Nintendo 64 et Gamecube sur ses Switch. Espérons que celui de Microsoft ne nécessite pas lui aussi un abonnement.