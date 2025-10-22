La console ROG Xbox Ally sous Windows est plus puissante sans Windows, un comble

Un youtubeur a remplacé Windows 11 par un autre système sur sa ROG Xbox Ally de Microsoft. Le résultat est sans appel : la console est plus performante à tous les niveaux.

Les consoles portables actuelles sont plus ou moins des mini-ordinateurs adoptant une forme taillée pour le jeu vidéo. Ce n'est donc pas une surprise de constater que certaines tournent sous Windows 11. La ROG Xbox Ally de Microsoft en est l'exemple le plus récent. La présence de Xbox dans le nom laissait de toute manière peu de place au doute. Et comme sur un PC, l'optimisation plus ou moins réussie du système d'exploitation va avoir un impact sur les performances une fois en jeu.

Le youtubeur Cyber Dopamine a voulu en avoir le cœur net. Là où c'est intéressant, c'est qu'il n'a pas choisi le concurrent direct SteamOS pour faire ses tests, mais Bazzite. Une distribution Linux faite pour ressembler à SteamOS. Le vidéaste a beau utiliser les termes SteamOS et Bazzite sans distinction aussi bien dans son discours qu'à l'écrit, c'est bien du dernier dont il est question. Le verdict disponible dans la vidéo ci-dessous est on ne peut plus clair.

Remplacer Windows par un autre système améliore les performances de la Rog Xbox Ally

Avant même de lancer un jeu et de comparer le nombre d'images par seconde (ips) affichées, Cyber Dopamine remarque une chose. La fonction reprise rapide, qui permet de retourner sur un jeu après avoir mis la console en veille, est quasi-instantanée sous Bazzite. Avec Windows, le processus prend environ 40 secondes. Le youtubeur explique aussi que le système de Microsoft fait plus souvent buguer l'appareil.

Vient maintenant le test des ips. Si la console tourne avec une puissance de 13 watts, il n'y a aucune différence. Mais dès que l'on pousse à 17 watts, c'est le jour et la nuit. Le jeu Kingdom Come Deliverance 2 tourne à 62 ips sous Bazzite contre 47 en moyenne sous Windows. Même chose pour Hogwarts Legacy : 62 ips contre 50. L'écart se réduit quand la ROG Xbox Ally tourne à 35 watts, mais Bazzite reste devant. Bien qu'il s'agit des constatations d'une seule personne, elles font planer le doute sur le travail d'optimisation de Microsoft. De quoi précipiter une mise à jour ?