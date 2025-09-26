On connait le prix de l’Asus ROG Xbox Ally, il va falloir faire chauffer la carte bancaire

Après des semaines de suspense, Asus et Microsoft ont enfin communiqué le prix de l'Asus ROG Xbox Ally et de l'Asus ROG Xbox Ally X. Comme on pouvait s'y attendre, les deux consoles portables sont chères et visent un public bien spécifique.

L’Asus ROG Xbox Ally sort le 16 octobre 2025, on le savait déjà. Mais des mois après l'officialisation de la console portable et des semaines après avoir pu la prendre en main, on s'interrogeait quant au silence d'Asus et Microsoft en ce qui concerne l'ouverture des précommandes, et surtout, le prix des machines. À l'occasion du Tokyo Game Show 2025, Xbox n'a pas fait qu'officialiser son Forza Horizon 6, qui se tiendra au Japon. L'événement a aussi été l'occasion d'enfin nous en apprendre plus sur le tarif des deux modèles.

C'est désormais officiel, l’Asus ROG Xbox Ally va coûter 599 euros et l'Asus ROG Xbox Ally X 899 euros. Pouvoir jouer en mobilité et en local à ses jeux Xbox (et PC en général) représente donc un investissement important. On évite toutefois le pire, car certains craignaient que la console la plus haut de gamme dépasse les 1 000 euros suite aux hausses successives de prix des consoles de salon Xbox Series, qui ont encore connu une augmentation tarifaire il y a quelques jours aux États-Unis.

300 euros de différence entre les Asus ROG Xbox Ally

L'Asus ROG Xbox Ally X est déjà listée sur Cdiscount, avec la mention “En stock le 13 octobre 2025”. On ne sait pas s'il s'agit d'une date de livraison, qui serait dans ce cas quelques jours plus tôt que la date annoncée du 16 octobre, ou s'il sera possible de commander la machine à partir de ce moment. Cette dernière option paraît étrange. Cela signifierait que l'on aurait seulement trois jours de précommande.

Parfois, en rafraîchissant la page, on voit apparaître un bouton “Précommander”, mais qui est grisé et avec lequel on ne peut pas interagir. Le site marchand indique alors une livraison à domicile pour le 16 octobre et une livraison en point relais le 15 octobre. Nous en saurons sans doute plus dans les heures qui viennent.

Les deux consoles partagent le même écran, mais la version X a de meilleures performances, une plus grosse batterie et le double de stockage.