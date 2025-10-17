La ROG Xbox Ally ne vous convainc pas ? Ces nouveautés à venir pourraient bien vous faire changer d’avis

Ça y est, la Xbox portable est disponible pour le grand public… et reçoit pour le moment un accueil assez mitigé. Ce qui n’empêche pas Microsoft de déjà préparer la suite, comme la firme le détaille dans un récent article de blog. Au programme, plusieurs nouvelles fonctionnalités qui fluidifier l’expérience tout en améliorant son autonomie.

Hier est enfin sorti l’Asus ROG Xbox Ally, plus communément appelé la “Xbox portable” – bien que les choses soient en vérité un peu plus compliqué que ça. Sur le papier, ce qui s’apparente plutôt un petit PC avec des joysticks (au même titre que les autres handhelds comme le Steam Deck), la machine fait de belles promesses. Avoir accès à toute sa bibliothèque Xbox, au Game Pass ainsi qu’aux autres stores PC sans avoir à modder sa console, le tout avec des performances plus que correctes, voilà qui est alléchant.

Pourtant, les réactions de la presse sont pour le moins mitigées. La plupart des tests reconnaissent toutes les qualités de l’appareil, mais ont bien du mal à la mettre au niveau de ses concurrentes. À la rédaction, bien que nous ayons été séduits par la proposition, il nous a bien fallu reconnaître ses défauts – en premier lieu son prix à grincer des dents. Aussi, il est très probable que, si vous ayez d’abord tenté, vos ardeurs aient été freinées par les premiers retours.

La Xbox Ally aura bientôt droit à de nouvelles fonctionnalités alléchantes

Mais peut-être que les dernières annonces de Microsoft vous feront remonter dans le train de la hype. À l’occasion de la sortie de la Xbox Ally, la firme de Redmond a en effet publié un long billet de blog revenant sur les principales fonctionnalités de la machine, profitant également de l’occasion pour annoncer les prochaines à venir. Et le programme fait plutôt envie.

Celle a à retenir est sans doute les Profils de jeu par défaut, qui ajustera automatiquement le framerate et la consommation d’énergie individuellement pour chaque jeu, économisant ainsi un peu plus d’autonomie. Pour ceux qui préfèrent jouer en docké, Microsoft prépare également une fonctionnalité baptisée Automatic Super Resolution, qui, comme le laisse entendre son nom, sera probablement une solution d’upscaling basée sur l’IA, à l’instar du DLSS de Nvidia.

Enfin, Microsoft annonce l’arrivée des “higlight reels“, sans préciser de quoi il s’agit. On peut néanmoins supposer que la fonctionnalité sera similaire à celle des Xbox Series, qui permet aux consoles de capturer automatiquement un moment de jeu pour le garder en souvenir.