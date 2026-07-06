La plus grande archive de jeux vidéo physiques ferme ses portes

L'Internationale Computerspielesammlung allemande, qui contient 60 000 jeux vidéo physiques anciens, doit mettre la clé sous la porte. Gros coup dur pour la préservation du jeu vidéo.

87 %. C'est le nombre de jeux vidéo sortis aux États-Unis désormais en rupture de stock et impossibles à se procurer dans le commerce. Le chiffre date de 2023, il est sûrement plus élevé aujourd'hui. Certes, il y a les émulateurs officiels comme ceux proposés sur les Nintendo Switch 1 et 2 via l'abonnement au Switch Online, mais ils ne proposent qu'une fraction de tous ces titres inaccessibles physiquement.

La préservation du jeux vidéo est un enjeu majeur du secteur. En tout cas pour une partie de ses acteurs, d'autres comme Sony n'ayant aucun scrupule à tuer le support physique. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, voilà que la plus grande archive de jeux anciens, l'Internationale Computerspielesammlung (ICS), annonce la fin du projet. Elle regroupe environ 60 000 jeux en disquettes, cartouches, CDs, DVDs et Blu-rays, avec souvent les manuels et les boîtes qui vont avec, ainsi que le hardware associé.

60 000 jeux vidéo anciens menacés par la fermeture de l'Internationale Computerspielesammlung

Littéralement “Collection internationale de jeux vidéo“, l'ICS rassemblait depuis 2012 des jeux en provenance de diverses structures allemandes : l'USK, qui définit l'âge minimum requis pour jouer à chaque titre, le Musée des jeux vidéo de Berlin, l'association professionnelle Game et l'université de Potsdam. Le catalogue lancé en 2019 était en accès public. Tous les jeux restent pour le moment chez leurs propriétaires respectifs.

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Les actionnaires de l'ICS ont voté l'arrêt du projet pour une raison simple : il n'y a plus d'argent. Les 1,5 millions d'euros de fonds publics ont été dépensés en avril 2026 et le gouvernement a refusé de renouveler le financement de la structure. Un financement public permanent a été jugé non viable économiquement par le ministère fédéral allemand de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace, chargé de la politique en matière de jeux vidéo depuis 2025. Ne restent plus que les initiatives de particuliers, à moins que GOG parvienne enfin à toucher le plus grand nombre.

Source : Games Wirtschaft