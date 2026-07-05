Google Maps va encore plus loin : l’application pourrait commander votre repas à votre place

Google Maps cacherait une fonctionnalité bien pratique pour les amateurs de restaurants. Celle-ci permettrait de grandement faciliter la récupération de vos plats favoris alors même que vous êtes sur la route.

google maps offline
Crédits : Adobe Stock

De nos jours, commander de la nourriture n'a jamais été aussi simple. Uber Eats vous permet par exemple de commander votre repas depuis n'importe où, même à la plage ou dans un parc. Mais les plus « téméraires » d'entre nous choisissent tout de même de prendre la voiture pour aller au restaurant. Et la crise du carburant, qui a poussé le gouvernement à réintroduire le leasing social avec des voitures à 200 € par mois, ne freinera pas les plus gourmands.

En effet, certains décident de prendre leur voiture pour se rendre dans leur restaurant favori. Mais au lieu de manger sur place, ils décident simplement de passer récupérer leur repas pour le déguster à la maison. Comme des millions de conducteurs, ils ouvrent Google Maps, qui leur fait oublier le stress du trajet grâce à cette fonctionnalité méconnue.

Pendant votre trajet, le restaurant a déjà pris votre commande et prépare votre plat favori. Il ne vous reste donc plus qu'à passer le récupérer, ce qui vous permet de gagner un temps considérable. Et, bonne nouvelle, Google Maps pourrait bientôt se doter de cette fonctionnalité particulièrement utile.

Google Maps : l'application commande un repas à votre place

C'est en tout cas ce que suggère la version 26.27.00.941319029 de Google Maps pour Android. Celle-ci cache des lignes de texte évoquant fortement le déploiement prochain d'une fonctionnalité de ce type, qui vous permettrait de commander votre repas tout en conduisant.

On peut par exemple y lire : « Ask Maps to order food » (« Demandez à Maps de commander de la nourriture. »). Plus loin, une autre ligne de texte indique : « Say what you're craving, discover local favorites, and Maps will order for you—even while you're on the go. » (« Dites ce dont vous avez envie, découvrez les adresses locales les plus appréciées, et Maps passera votre commande à votre place, même lorsque vous êtes en déplacement. »).

La firme de Mountain View pourrait ainsi déployer cette fonctionnalité dans un futur proche via une mise à jour. En attendant, Google Maps va ajouter une option bien pratique pour certains utilisateurs.


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